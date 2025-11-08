ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
Kiüríthetik az iráni fővárost, olyan durva a vízhiány

Infostart

Az iráni elnök televíziós beszédben figyelmeztette a lakosságot.

Lehet, hogy az aszály okozta vízhiány miatt ki kell költöztetni Teherán lakóit, ha az év végéig nem esik az eső - figyelmeztetett Maszúd Peszeskján iráni elnök televíziós beszédében pénteken.

Iránban évtizedek óta a legsúlyosabb aszály tombol. Teheránban az alacsony csapadékszint "szinte egy évszázad óta példa nélküli" - jelentette ki októberben egy helyi vezető.

"Ha nem esik, be kell vezetnünk a víz adagolását Teheránban november vége és december között" - jelentette ki az elnök az állami televízió által sugárzott beszédében.

"Még ha adagoljuk is, ha addig nem esik az eső,

nem lesz vizünk és evakuálnunk kell Teheránt"

- figyelmeztetett az államfő, aki arra nem tért ki, hogy szerinte miként lehet evakuálni egy tízmilliós nagyvárost.

Az IRNA hivatalos hírügynökség által idézett Behzad Parsza, a teheráni vízművek igazgatója vasárnap figyelmeztetett, hogy

két héten belül elfogyhat a fővárosban az ivóvíz.

A Teheránt ivóvízzel ellátó víztározók egyikében, az Amir Kabir nevét viselőben mindössze 14 millió köbméter víz van, azaz a tárolóképessége 8 százaléka - mutatott rá Parsza.

Szerdán a vízművek tartományi igazgatója, Mohszen Ardakani hangsúlyozta az állami televízióban, hogy Teherán lakossága az elmúlt hat hónapban 10 százalékkal csökkentette a vízfogyasztását.

A nyáron száraz és meleg éghajlatú fővárosban gyakran esős az ősz, a télen pedig kemény hideg és havazás is előfordul.

Médiajelentések szerint az elmúlt időszakban a város több negyedében is takarékossági okokból leállították a vízszolgáltatást, a gyakori nyári leállások után.

A Tasnim hírügynökség szerint idén Iránban 152 milliméterre, azaz az utóbbi 57 év átlagánál 40 százalékkal kevesebbre csökkent a csapadékmennyiség.

Egyes tartományokban a csökkenés 50-80 százalékos volt - közölte a hírügynökség szerint Mohammad Reza Kavianpúr, a teheráni vízgazdálkodási kutatóintézet vezetője, aki szerint az országnak "válságos helyzetre kell felkészülnie".

irán

aszály

vízhiány

