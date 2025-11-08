ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
Nyitókép: Pixabay

Tornádó okozott halálos pusztítást Brazíliában

Infostart

Többen meghaltak és nagyon sokan megsérültek.

Legkevesebb hat ember meghalt és 750-en megsérültek a dél-brazíliai Paraná állam egyik városán végig söprő tornádóban - közölték szombaton a helyi hatóságok. Két embert egyelőre eltűntként tartanak nyilván.

A meteorológiai jelenség példa nélküli pusztítást végzett a térségben, mintegy háromszáz kilométerre a híres Iguazú-vízeséstől.

A néhány percen át tartó tornádó gépkocsikat borított fel, egész házakat rombolt le a 14 ezer lakosú Rio Bonito do Iguacu településen.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látni lehet, hogy számos ház tetőzetét letépte a tornádó, más házak teljesen összedőltek. A mentők a romok között kutatnak esetleges túlélők és további holttestek után. A szomszéd városban menedékhelyet létesítettek a házukat elvesztők számára.

"Ez valóságos háborús pusztítás" - mondta Fernando Schunig, a paranái polgári védelem igazgatója a G1 hírportálnak.

A paranái technológiai és környezeti megfigyelő központ szerint a tornádó szeleinek sebessége elérte a 250 kilométert is óránként.

Rio de Janeiróban és Sao Paulóban az erőteljes széllökések és az esőzés miatt megemelték a riasztási fokozatot, valamint a hatóságok kérték a lakosokat, ne hagyják el otthonukat.

Waldez Góes integrációs és regionális fejlesztési miniszter az X-en közölte: Luis Inácio Lula da Silva államfő utasítására dolgoznak a humanitárius segítséggel, felszerelések küldésével és az újjáépítés támogatásával kapcsolatos terveken.

November eleje óta több paranái városban heves esők, jégeső és szélviharok tombolnak. Tudósok szerint az emberi tevékenység okozta általános felmelegedés következtében gyakoribbá és pusztítóbbá válnak a szélsőséges időjárási jelenségek.

brazília

tornádó

halálos áldozatok

