Nagy bajt okoz az űrszemét most - a nap hírei

A magyar-amerikai stratégiai együttműködés létrehozása a pénteki washingtoni találkozó célja - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: az előző amerikai kormányzat idején bevezetett szankciókat már sikerült feloldani, most pedig a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítására készülnek. Hozzátette: kiemelt téma lesz még az ukrajnai béketeremtés.

Februárban megtörténhet az első beton öntése Paks 2-nél, miután Országos Atomenergia Hivatal kiadta a szükséges engedélyeket – közölte a Roszatom. Az 5-ös blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe kezdődhet meg a betonöntés, várhatóan a jövő év elején.

A vidéki vállalkozások fejlesztésére holnap indul az előregisztráció a Demján Sándor 1+1 Program 2. ütemében. A célra 20 milliárd forint fordítható.

Európai uniós forrásból 1,6 milliárd forintot fordít a roma szakkollégiumok fejlesztésére a kormány - jelentette be a területért felelős államtitkár. A projekt révén a 11 roma szakkollégium egyenként 127 millió forintos támogatást kaphat, ami legalább 180 fiatal továbbtanulását segíti.

Az Európai Unió egyik legjobb egészségügyi rendszerének felépítését tűzte ki célul a belügyminiszter. Pintér Sándor a Magyar Kórházszövetség konferenciáján a háziorvosi ellátásnál elismerte a szakemberhiányt és a betöltetlen körzetek gondját.

A következő 4 évben 309 kutatócsoport összesen 40 milliárd forintos támogatást kap a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programban - jelentette be Bódis László helyettes államtitkár. Az 1.347 pályázatból kiválasztott projektek között kiemelt szerepet kap például a mesterséges intelligencia, a nanotechnológia, a kvantumtechnológia, a vízgazdálkodás.

Új magyar fejlesztés adhat lendületet a rák elleni küzdelemnek. A bőrrák és a tüdőrák növekedését gátolta, mellráknál teljes gyógyulást ért el a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont és az ELTE gyógyszerkísérlete, amelyet egyelőre állatokon végeztek.

Lezárta a Nemzet Hangja szavazás újabb fordulóját a Tisza párt, az öt kérdés mindegyikére a több százezer válaszadó több mint 90 százaléka mondott igent – közölte Magyar Péter pártelnök a Facebookon. A párt adócsökkentésről, nyugdíjakról, családtámogatásokról, vagyonadóról és a gyermekvédelemről kérdezte az embereket.

Meghosszabbítja 2026. december 31-ig a Magyar Honvédség iraki szerepvállalását a kormány. A döntés értelmében egy legfeljebb 20, váltási időszakban 40 fős katonai kontingens állomásozhat Irakban

Nagysebességű vasúti hálózat kiépítésével fokozná Európa versenyképességét az Európai Bizottság. A kohézióért és reformokért felelős biztos a közlekedési csomag bemutatásakor hangsúlyozta: a cél, hogy 2040-re gyorsabb és jobban összekapcsolt európai hálózat jöjjön létre.

Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök Pozsonyban. Ez lehetővé tenné az amerikai eredetű cseppfolyós földgáz Lengyelországon keresztüli tranzitját. A szlovák elnök üdvözölte az ajánlatot, ha az ár és a tranzitköltségek észszerűek.

Bulgáriában megvétózta a Lukoil orosz energetikai vállalat eszközeinek eladását szabályozó törvényjavaslatot az elnök. Rumen Radev alkotmányellenesnek nevezte, hogy az ilyen ügyletek lebonyolítása az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség írásbeli jóváhagyásához kötődne, mert ez függő helyzetbe hozná a kormányt.

Újabb izraeli katona holttestét adta át a Gázai övezetet irányító Hamász. A Hamász továbbra is azt állítja, hogy nehézségekbe ütközik az összes holttest felkutatásában. Jelenleg még 7 túsz holtteste van a Gázai övezetben.

Az Egyesült Államokban történelmi rekordot döntött a kormányzati leállás hossza. 35 napnál hosszabb ideig, az ország történetében még soha nem tartottak zárva a szövetségi intézmények, elfogadott költségvetés hiányában.

A demokrata színekben induló, szocialista jelöltet Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves amerikai-ugandai kettős állampolgárságú baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet.

Kína egy évre felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját november 10-től, de a 10 százalékos vámot fenntartja. Ezt a pekingi vámügyi bizottság jelentette be a kínai és az amerikai elnök múlt heti találkozója alapján.

Lettországban a következő ciklusra halasztotta a döntést a kilépésről az Isztambuli Egyezményből a parlament, miután az államfő megvétózta a korábbi határozatot. Október végén a képviselők megszavazták az egyezmény felmondását, amit több ezres tüntetés kísért, de az elnök szerint ez példátlan és ellentmondásos lépés lenne az európai jogrendben.

Ausztriában fiatalkorúak szexuális bántalmazása miatt elítélték az SOS Gyermekfalvak egy volt munkatársát. Az 50 év körüli férfi szociálpedagógusként dolgozott egy fiatalok számára fenntartott bécsi otthonban, ahol a vád szerint számos alkalommal követett el szexuális visszaéléseket két tinédzser fiú sérelmére.

Űrszemét miatt elhalasztották a Sencsou-20 űrhajósainak visszatérését a Földre. A legénység áprilisban indult el a kínai űrállomásra és szerdán tért volna vissza a Földre. Ez az első alkalom, hogy egy kínai űrmisszió visszatérését űrszemét miatt halasztják el.

Eddig 9 halálos áldozatot találtak az egyesült államokbeli Kentucky államban a keddi repülőgépszerencsétlenség helyszínén. A hatóságok azonban attól tartanak, hogy további holttestek lehetnek a romok között. Kedden helyi idő szerint a délutáni órákban a UPS futárcég teherszállító repülőgépe zuhant le felszállás közben Louisville nemzetközi repülőtere közelében.