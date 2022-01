Bevezetik a "Budapest pótlékot" - a nap hírei

Átlagosan 15 százalékkal emelkedhet a fővárosi intézményeknél dolgozók bére, miután a közgyűlés döntött a 15 milliárd forint béremelési keret felosztásáról. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azt mondta, hogy 24 ezer fővárosi dolgozó kaphat emelést. A szociális, a kulturális és a köznevelési ágazatok esetében ugyanakkor csak azután lesz emelés, ha a főváros kompenzációt kap a kormánytól az elvonásokért. Döntöttek arról is, hogy "Budapest pótlékot" vezetnek be a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőknél és közszolgálati ügykezelőknél.

Megszavazta a fővárosi közgyűlés, így márciustól már időalapú jegyekkel is lehet utazni a BKK járatain. A 30 perces jegy 530, a 90 perces 750 forintba kerül majd. Az időalapú jegyekkel minden – érvényességi időn belül – elkezdett utazást be lehet fejezni, még akkor is, ha az tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. Az időalapú jegyek kizárólag digitális formában lesznek elérhetők. Ezek a jegytípusok nem korlátozzák az átszállások számát, bármennyiszer használhatók, ráadásul bármilyen irányba, akár oda-vissza is lehet velük utazni. A jegy érvényessége a felszálláskor vagy a metró területére történő belépéskor indul az első kódbeolvasással.

Február közepéig kell megérkezniük a kifizetőktől a tavalyi évről szóló jövedelemigazolásoknak az szja-bevalláshoz – hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A munkáltatótól kapott összegek mellett az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetésekről is meg kell kapni az igazolásokat, amelyek alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet és az adó-visszatérítés összege. Aki ügyfélkaput használ, az adóhivatal által elkészített adóbevallási tervezetet legkésőbb március 15-től elérheti, legegyszerűbben a NAV honlapján.

A vásárlókat információs táblákon is tájékoztatnia kell a boltoknak az élelmiszerár-stopról. A rendelkezések betartását február 1-jétől a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatósága ellenőrzi. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint ha a hatóság jogsértést tapasztal, akkor kötelezően bírságol. Az 50 ezer forinttól akár 3 millió forintig tartó bírság többször is kiszabható, második alkalommal a korábbi tétel legalább kétszerese lehet. Ismételt jogsértés esetén a kereskedő tevékenysége ideiglenesen korlátozható.

Döntött a 106 egyéni országgyűlési képviselő-jelöltjéről a Fidesz. A listát az országos választmány hagyta jóvá, és közzétették a párt honlapján. 25 egyéni választókerületben indítanak a 2018-as választáshoz képest új jelöltet a kormánypártok. A fővárosban 18 körzetből 11-ben új jelöltet állítottak.

A minimálbéreseknek a személyi jövedelemadó teljes visszatérítését, a munkavállalói jogok megerősítését és a kötelező kamarai tagdíj eltörlését ígérik győzelmük esetére az ellenzéki összefogás pártjai. Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese azt mondta: egyensúlyt akarnak teremteni a munkáltatók és a munkavállalók között. Azt ígérte, hogy eltörlik a munka törvénykönyvének túlmunkával kapcsolatos, az ellenzék által rabszolgatörvénynek nevezett részét.

Átadta Washington írásos válaszát Moszkva biztonsági garanciaigényeire az orosz külügyminisztériumban John Sullivan amerikai nagykövet. Antony Blinken külügyminiszter annyit mondott: a válasz komoly diplomáciai útvonalat jelöl ki. Oroszország december közepén arra tett javaslatot, hogy Washington kötelezze el magát a NATO keleti terjeszkedésének leállítása mellett, szüntesse be a katonai együttműködést a posztszovjet országokkal. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdai parlamenti beszédében kilátásba helyezte, hogy Oroszország lépéseket fog tenni, ha az Egyesült Államok nem ad konstruktív választ a biztonsági garanciákra vonatkozó javaslataira.

Az Európában ismét erősödő antiszemitizmus veszélyére hívta fel a figyelmet a Európai Bizottság elnöke a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából. Ursula von der Leyen, az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának 77. évfordulóján kiadott közleményében azt is hangsúlyozta: a holokauszt Európa katasztrófája volt. António Guterres ENSZ-főtitkár is elítélte az antiszemitizmus terjedését egy beszédében.

Az európai élmezőnybe került a Budapesti Állatkert, amely a 126 vezető állatpark közül a 15. helyen szerepel a Sheridan-listán. A sorrend pontozási rendszer szerint áll össze, amely az egyes intézmények által kínált látogatói élményeket, szolgáltatásokat, az ott folyó szakmai munkát és több más szempontot is értékel. A Budapesti Állatkert a lista legutóbbi, 2018-as kiadása óta két helyet javított a helyezésén úgy, hogy az értékelésbe bevont állatkertek száma is emelkedett.