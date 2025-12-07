Drámai felvételek a Balatonról – nincs egyértelmű magyarázat a történtekre

Az oxigénhiány a balatonaligai kikötőben december 1-jén este vált egyértelművé. A történtekről Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezető Balatonaligáról jelentkezve adott részletes tájékoztatást a sonline.hu-nak. Mint mondta, megmérték a víz oxigénszintjét a kikötő több pontján, és a 0,8-0,9 mg per liter oldott oxigénmennyiség valóban kevésnek bizonyult.

„Mérés nélkül is egyértelműek voltak a jelek, hiszen a téli időszakban az, hogy a küszök pipáljanak, az nem normális jelenség” – magyarázta. A tömegbe verődött halak, keszegek és küszök, a vitorlások mellett próbáltak oxigénhez jutni a levegőből, mert a vízben lévő nem volt elegendő számukra. A süllők pedig a partra sodródtak.

A társaság négy vízszellőztető berendezést helyezett üzembe. Két gomba alakú, szökőkútjellegű levegőztetőt, egy lapátkerekes és egy diffúzoros-injektoros szerkezetet. Néhány órával az indítás után normalizálódott a helyzet, másnapra pedig már kedvezőbb értékeket, 1,5-2 mg/l oldottoxigén-szintet mértek.

A jelenségre – úgy tűnik – nincs egyértelmű magyarázat. Mindenesetre a széljárás változása miatt valamelyest csökkent a bent tartózkodó halak tömege, ami tovább javított a helyzeten – olvasható.