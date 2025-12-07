ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Stég a ködös Balatonban Fonyód közelében 2022. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Drámai felvételek a Balatonról – nincs egyértelmű magyarázat a történtekre

Infostart

Szerencsétlen küszök és keszegek tömegbe verődve próbáltak a levegőből oxigénhez jutni. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakemberei azonnal a halak segítségére siettek.

Az oxigénhiány a balatonaligai kikötőben december 1-jén este vált egyértelművé. A történtekről Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezető Balatonaligáról jelentkezve adott részletes tájékoztatást a sonline.hu-nak. Mint mondta, megmérték a víz oxigénszintjét a kikötő több pontján, és a 0,8-0,9 mg per liter oldott oxigénmennyiség valóban kevésnek bizonyult.

„Mérés nélkül is egyértelműek voltak a jelek, hiszen a téli időszakban az, hogy a küszök pipáljanak, az nem normális jelenség” – magyarázta. A tömegbe verődött halak, keszegek és küszök, a vitorlások mellett próbáltak oxigénhez jutni a levegőből, mert a vízben lévő nem volt elegendő számukra. A süllők pedig a partra sodródtak.

A társaság négy vízszellőztető berendezést helyezett üzembe. Két gomba alakú, szökőkútjellegű levegőztetőt, egy lapátkerekes és egy diffúzoros-injektoros szerkezetet. Néhány órával az indítás után normalizálódott a helyzet, másnapra pedig már kedvezőbb értékeket, 1,5-2 mg/l oldottoxigén-szintet mértek.

A jelenségre – úgy tűnik – nincs egyértelmű magyarázat. Mindenesetre a széljárás változása miatt valamelyest csökkent a bent tartózkodó halak tömege, ami tovább javított a helyzeten – olvasható.

Kezdőlap    Belföld    Drámai felvételek a Balatonról – nincs egyértelmű magyarázat a történtekre

balaton

fuldoklás

halak

balatonaliga

oxigénhiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a Trump-kormány tervében? A Boeing vezetője elárulta, kik maradhatnak érintetlenek

Fordulat a Trump-kormány tervében? A Boeing vezetője elárulta, kik maradhatnak érintetlenek

A Boeing védelmi üzletágának vezetője szerint Donald Trump állami részesedésszerzési terve a stratégiai ágazatokban nem érinti a nagy fegyvergyártókat, noha korábban a kormány ennek ellenkezőjét jelezte.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky signals progress in talks with US on peace plan

Zelensky signals progress in talks with US on peace plan

The Ukrainian leader says he is "determined" to continue working with the US, as Russian strikes continue.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 22:01
Interaktív térképen a nagy háború magyarországi titkai – bárki böngészheti
2025. december 6. 21:16
Magyar gazdasági delegáció utazik Moszkvába – a nap hírei
×
×
×
×