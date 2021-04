Hivatalosan is 16 év a Pfizer-oltás "alsó kórhatára" itthon - a nap hírei

Egyelőre marad a digitális, távolléti oktatás az általános iskolák felső tagozatain tanulóknak, ők majd a középiskolásokkal együtt, május 10-én térhetnek vissza az iskolákba - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a kormányülés után közzétett Facebook-videójában közölte: hétfőn egyelőre csak az óvodák nyitnak ki és az alsó tagozatosok térhetnek vissza az iskolába. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, amint a koronavírus ellen beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. Úgy értékelte, hogy ez a jövő hét közepén megtörténhet.

Országosan 27 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma a 14. héten az előző héthez képest - ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hozzátette: a fertőzöttek 23 százaléka a 40-49 évesek korcsoportjába tartozik, az átlagéletkor továbbra is 46 év. Kiemelte: csaknem az összes település érintett a járványban. Szólt arról is, hogy a beoltottak száma meghaladta a 3 milliót, ami azt jelenti, hogy a lakosság csaknem 31 százaléka kapott oltást.

A Heim Pál Gyermekkórházban már oltják a krónikus 16 év feletti betegeket – írja a hvg.hu. A portál értesülései szerint az Országos oltási munkacsoport és a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyetértésével a cisztás fibrózisban szenvedő 16-18 év közötti fiatalok kaphatják meg a Pfizer-vakcinát. A többiekről egyelőre nincs szó. Szabó László, a Heim Pál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa korábban azt mondta: várhatóan a következő időszakban a 12-16 év közötti gyerekekre is alkalmazható lesz a védőoltás.

Felfüggeszti Svédország a Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinájának használatát az Egyesült Államokból jelentett vérrögképződéses esetek miatt. Franciaország azt jelezte: csak 55 év felett alkalmazzák a Janssen oltását. Stockholm a bejelentés szerint kivárja az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálati eredményeit a Janssen oltásával összefüggésben. Az amerikai egészségügyi hatóságok kedden jelentették be: hat embernél az oltás után ritka, vérrögképződéses rendellenességek léptek fel. A Johnson and Johnson még aznap jelezte: elhalasztja az oltóanyag kiszállítását Európába.

A világon elsőként kivezette a koronavírus elleni oltóprogramjából az AstraZeneca vakcináját Dánia. Az ország már többször felfüggesztette az oltóanyag használatát, de most be is tiltotta a szérum alkalmazását. Az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet előző héten megállapította, hogy lehetséges az összefüggés az oltóanyag és a korábban jelzett nagyon ritka vérrögképződéses esetek között, de a vakcina előnyei továbbra is messze felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Közben Lettország jelezte: kész átvenni az AstraZeneca oltóanyagkészletét, amelynek felhasználásáról Dánia korábban lemondott.

A koronavírus elleni oltóanyagok szállításának gyorsításáról állapodott meg a Pfizer/BioNTech vállalatokkal az Európai Bizottság. A két cég a vakcinabeszerzésről szóló szerződésben szereplő 200 millió adag mellett további 50 millió adagot szállít még ebben a hónapban. Ursula von der Leyen, az uniós bizottság elnöke közölte: a vállalatok eredetileg 2021 negyedik negyedévében tervezték szállítani az 50 millió adag vakcinát, de az oltóanyagok már a második negyedévben a tagállamok rendelkezésére állnak.

Lengyelországban jövő vasárnapig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatti korlátozások többségét a kórházak leterheltsége miatt. Ugyanakkor jövő héttől megnyílnak az óvodák és a bölcsödék, lehetséges lesz a szabadtéri csoportos sportolás is. Burgenlandban feloldják a teljes zárlatot, így hétfőtől újra kinyithatnak az üzletek, valamint a fodrászatok, kozmetikák, masszázsszalonok, és a diákok is visszatérhetnek az iskolákba. Belgiumban hétfőtől újranyithatnak az iskolák, de a középfokú oktatási intézmények második és harmadik osztályos tanulói csak félidős távoktatásban folytathatják a tanulmányaikat.

Szeptember 11-ig kivonulnak Afganisztánból az amerikai csapatok jelentette be az amerikai elnök. Joe Biden a washingtoni tájékoztatón azt is elmondta, hogy a jelenleg Afganisztánban állomásozó, körülbelül 2500 amerikai katona kivonása május 1-jén megkezdődik. Közben Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Brüsszelben a rendkívüli miniszteri szintű ülésen azt közölte: az észak-atlanti szövetség május 1-jéig megkezdi az országban szolgáló misszió erőinek kivonását, miután nincs katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra.

Lezárult a Magyar Olimpiai Bizottság oltási programjának első köre - hangzott el a tokiói ötkarikás játékok megnyitója előtt 100 nappal tartott testületi ülésen. Vékássy Bálint főtitkár beszámolt arról, hogy az előzetes listán 868 nyári és téli sportoló szerepelt, eddig 665-en kapták meg legalább az első oltást, 512-en a másodikat is. Kiemelte, hogy 32-en kiskorúak, 20-an a betegség miatt még nem kaphatták meg a vakcinát, 103-an nem kérik, 37-en pedig várólistán szerepelnek, a következő körben lesznek oltva. Összesen 702 sportoló lesz beoltva.