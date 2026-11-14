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Nyitókép: Unsplash.com

A spanyol filmművészet legizgalmasabb alkotásai érkeznek Budapestre

Infostart / MTI

A cannes-i fesztiválon a legjobb rendezésért kitüntetett, a III. Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválon (BIFF) is díjazott A fekete golyó nyitja a Spanyol Filmhetet, amit tizenharmadik alkalommal rendeznek meg november 17-22. között a fővárosi Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A szervezők csütörtöki közleménye szerint az eseményen 12 filmet tűznek műsorra, melyek többsége Magyarországon csak a filmhéten látható. Valamennyi alkotást eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.

A nyitó alkotás, Javier Calvo és Javier Ambrossi rendezése, A fekete golyó Federico García Lorca befejezetlen műve nyomán kortárs érzékenységgel követi három férfi útját, akik a spanyol történelem viharai közepette próbálnak boldogságra találni. Az Oscar-esélyesként emlegetett alkotás három, különböző korokban – a polgárháború előtt, alatt és napjainkban – élő fiatalember történetén keresztül beszél szexualitásról, vágyról, fájdalomról és örökségről.

A filmtörténet iránt érdeklődők Carlos Saura művészetével ismerkedhetnek: 1966-os remekműve, A vadászat egy békésnek induló baráti összejövetel történetén keresztül mutatja be a polgárháború örökségét. A háborús veteránok elfajuló portyájának áthallásos thrillerje a frissen elkészült remake, a Pedro Aguilera rendezte Nyúlvadászat mellett kapott helyet a programban. Ennek érdekessége, hogy az eredetileg férfi főszerepeket a kortárs spanyol film népszerű színésznői – Carmen Machi, Rossy de Palma és Blanca Portillo – alakítják benne. A Saura művészete iránt érdeklődőket egy friss portréfilm is várja A fiú a fényképről címmel, amelyben a művész világlátását a rendező lánya, Anna Saura tárja fel.

A vacsora című, kilenc Goya-díjra jelölt fekete komédiában Manuel Gómez Pereira rendező a madridi Hotel Palace konyhájába invitálja a nézőket. Itt rendel ünnepi vacsorát Franco tábornok két héttel a polgárháború vége után. Egy fiatal hadnagynak, egy pedáns főpincérnek és egy csapat, a főzésben jártas köztársaságpárti fogolynak rekordidő alatt kell kifogástalan lakomát készítenie, ám a konyhában valami mást is forralnak a levesen kívül.

A humor további árnyalatairól – immár kortárs közegben – Santiago Segura és Fernando Colomo gondoskodnak. Segura 1998-ban teremtette meg a verejtékben úszó, szánalmas zsaru, Torrente karakterét, aki – ezúttal politikai pályára lépve – már hatodszor visz tömegeket a mozikba. Colomo filmje, A kert gyönyörei a művészvilágnak tart tükröt, a vígjátékot A gyönyörök kertje című Bosch-festmény ihlette, és egy absztrakt festő nagy visszatérésének lehetőségeiről szól.

Sorsfordító döntések körül forog a filmhét több drámája is. A Fernando Franco rendezte A fény egy nagyra becsült papról szól, aki kénytelen szembenézni múltjának sötét titkával. Egyházi közegben mozog Alauda Ruiz de Azúa díjnyertes filmje, a Vasárnapok is, amelyben a 17 éves Ainara nagy meglepetést okoz a családjának, amikor bejelenti, hogy apácának készül. Női történet az Icíar Bollain rendezte A nevem Nevenka is, amelyet megtörtént eset ihletett: a 24 éves Nevenka Fernández 2000-ben minden bátorságát összeszedve feljelentette zaklató főnökét, a helyi polgármestert, jóval azelőtt, hogy a #MeToo mozgalom megszületett volna.

A tenger közelsége, a galíciai partok két filmet is ihlettek az idei programban. Daniel Sánchez Arévalo Rondallas című drámai vígjátéka egy kis tengerparti faluban játszódik, ahol két évvel egy halászhajó tragikus balesete után a helyiek úgy döntenek, ideje maguk mögött hagyni a gyászt, és visszanyerni az életkedvüket, amihez a zenét hívják segítségül. Gonzaga Manso Két nap című alkotásának hőse a 89 éves José Antonio, aki a családja tiltása ellenére ráveszi régi barátját egy kis tengeri horgászásra, a kiruccanás azonban váratlan fordulatot vesz.

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Kezdőlap    Kultúra    A spanyol filmművészet legizgalmasabb alkotásai érkeznek Budapestre

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