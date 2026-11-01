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Igó Éva (b) Martha és Hegyi Barbara (j) Janet szerepében Sally Potter Party címû komédiájának fotóspróbáján a Pesti Színházban 2021. december 1-jén. A színmûvet Paczolay Béla rendezésében december 4-én mutatják be.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Hegyi Barbara a VígArt tárlatról: a közönség most teljesen másik oldaláról ismerheti meg a Vígszínház társulatát

Infostart / InfoRádió

A Vígszínház színművészeinek képzőművészeti alkotásaival találkozhat a közönség a Víg Szalonban egészen december közepéig – sőt, meg is vásárolhatók ezek a művek egy jótékonysági árverés keretében – többek között erről beszélt Hegyi Barbara színművész az InfoRádióban.

A színház egyik titkárában merült fel a gondolat, hogy nyárra minden színész kaphatna egy tiszta, fehér lapot, amit mindenki kedve, saját elgondolása és inspirációja szerint tölthetne ki – mondta az InfoRádióban Hegyi Barbara színművész. Hozzátette, kétkedés fogadta az ötletet, ám ahogy telt az idő, valahogy mindenki ráébredt a kezdeményezés remek mivoltára, és arra, hogy ez igazából az önkifejezés egy másik módja, így egészen elképesztő alkotások születtek.

Maga a színésznő először arra gondolt, hogy ecsetet ragad, ám saját bevallása szerint belátta, hogy „annak nem lenne jó vége”. Később azonban egy tengerparti nyaralás során támadt egy ötlete, és uszadékfa darabokat kezdett gyűjteni a parton. Kiszárította őket, és később ezekből alkotta meg „Közönség” című alkotását. Elárulta, az inspirációt az a látvány szolgáltatta, amikor a színpadról a színészek letekintenek a sötét nézőtérre.

Hegyi Barbara elmondta, hogy az Axioart weboldalán lehet megcsodálni az elkészült műveket, illetve licitálni is ott lehet rájuk november 10-ig. Kiemelte, hogy az árverésből befolyó összeg jótékonysági célra megy, a rászoruló színészeket és családjaikat kívánják támogatni belőle.

A színművész elárulta, számára kimondottan szívmelengető és jó érzés, hogy a színháznak így van egy újabb akciója, ami kicsit eltér a mindennapos rutintól, és a színészek valami mást, másfajta értéket is meg tudnak mutatni magukból. Ez megmutatja a közösség erejét és összetartását is, hiszen így, hogy összesen 35 mű született, kijelenthető, hogy majdnem a teljes társulat komolyan vette a feladatot és végigment ezen az úton. Azt is külön pozitívumként emelte ki, hogy így a közönségnek is módja van egy másik oldaláról megismerni az általa kedvelt művészeket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

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Kezdőlap    Kultúra    Hegyi Barbara a VígArt tárlatról: a közönség most teljesen másik oldaláról ismerheti meg a Vígszínház társulatát

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