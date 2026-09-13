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Az izraeli hadsereg légicsapást mér a Gázai övezet északi részén fekvõ Sati menekülttáborra 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: Mohamed Szaber

Járulékos veszteség, hatalmas vihart kavar Izraelben egy filmes különdíj

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A gázai háborúban történtekkel való szembenézésre szólította fel az izraelieket a Náza című dokumentumfilm alkotója, aki különdíjat kapott a 83. Velencei Filmfesztivál szombat esti záróünnepségén - jelentette a Jediót Ahronót című újság Ynet hírportálja.

A Náza (héberül a járulékos kár kifejezés rövidítése) című filmben huszonnégy, az izraeli hadsereg 8200-as hírszerzési egységénél szolgáló katonát szólaltatnak meg anonim módon a gázai háborúban szerzett tapasztalataikról.

A filmet a korábbi dokumentumfilmjükért, a "Nincs másik ország"-ért Oscar-díjat nyert alkotópáros, Juval Abraham és Rachel Szor készítette. Abraham

a díj átvételekor azzal vádolta az izraeli hadsereget, hogy bűncselekményeket követ el Gázában,

és azt mondta, ezek tagadása teszi lehetővé a folytatásukat. Ezért is tartják fontosnak, hogy az izraeliek megnézzék filmjüket.

A háború idején Tel-Aviv háztetőin forgatott dokumentumfilmben megrázó és felkavaró tanúvallomások hangzanak el az izraeli hadsereg gázai háború alatti műveleteiről. Ismertetik a járulékos károkra vonatkozó politikát, a tüzérségi támadásokat és a likvidálásokat, valamint a mesterséges intelligencia használatát a célpontok kiválasztásánál és likvidálásánál.

"Azokra az emberekre gondolok, az izraeli politikusokra és az otthon lévő újságírókra, akik most támadják ezt a filmet, és anélkül tagadják, hogy egyáltalán látták volna. Annyi minden történik azért, hogy ne nézzünk szembe a valósággal" - mondta Abraham a díj átvételekor.

"Fontos számunkra, hogy megmutassuk a filmet az izraelieknek, a lehető legszélesebb körben. Fontos, hogy mi, izraeliek felismerjük, mit tett a kormányunk Gázában" - tette hozzá.

„A film nem a katonák megbánásával vagy érzéseivel foglalkozik. Nem arról szól, mit éreznek. Nem szereplők, hanem egy nagyobb gépezet csapdájába kerültek" - méltatta a filmet a zsűri.

Az alkotást fesztiválrekordnak számító,

huszonöt perces taps fogadta

a csütörtöki bemutatóján.

Reagált az izraeli hadsereg

Vetítése után az izraeli hadsereg szóvivője teljes mértékben elutasította a benne elhangzott állításokat.

"A film anonim tanúvallomásokra támaszkodik olyan emberektől, akiknek az esetében nem ellenőrizhető, hogy szolgáltak-e az izraeli hadseregben, milyen beosztásban, és hogy foglalkoztak-e azokkal a dolgokkal, amelyekkel kapcsolatban állításokat fogalmaztak meg" - nyilatkozta a katonai szóvivő.

Gáza, 2026. szeptember 01. Autóroncs körül palesztin férfiak Gázában 2026. szeptember 1-jén, egy izraeli légitámadás után. Palesztin források szerint a Gázai övezetben ezen a napon végrehajtott izraeli légitámadásokban négy ember, köztük három gyermek életét vesztette. MTI/EPA/Mohamed Szaber
Gáza, 2026. szeptember 01. Autóroncs körül palesztin férfiak Gázában 2026. szeptember 1-jén, egy izraeli légitámadás után. Palesztin források szerint a Gázai övezetben ezen a napon végrehajtott izraeli légitámadásokban négy ember, köztük három gyermek életét vesztette. MTI/EPA/Mohamed Szaber

"Az idézett részletekben olyan állítások szerepelnek nemzeti és katonai stratégiáról, amelyekről nyilvánvalóan nincs tudomása alacsonyabb rangú katonáknak. Olyan helyzetekre történik utalás, amelyekben a hírszerzési igazgatóság katonái, akiket állítólag meginterjúvoltak a filmben, definíció szerint nem vesznek részt" - közölte az izraeli hadsereg.

"Az izraeli hadseregben a támadások kiválasztására és jóváhagyására vonatkozó döntéseket kizárólag emberek hozzák meg, az izraeli hadsereg irányelveinek megfelelően, nem pedig mesterséges intelligencia"

- közölte a hadsereg az alkotás AI használatával kapcsolatos állításaira reagálva.

"Az izraeli hadsereg a Gázai övezetben azért tevékenykedik, hogy megvédje Izrael polgárait, és katonai tevékenységét a terrorista szervezetek, mindenekelőtt a Hamász terrorszervezet ellen irányítja - a nemzetközi joggal és a hadviselés szabályaival összhangban. Ennek részeként az izraeli hadsereg katonai célpontokat támad, és példa nélküli erőfeszítéseket tesz a civilek sérelmének csökkentésére" - tette hozzá az izraeli hadsereg.

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Kezdőlap    Kultúra    Járulékos veszteség, hatalmas vihart kavar Izraelben egy filmes különdíj

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