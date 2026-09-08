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Frank-Walter Steinmeier német államfõ (b) a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal adományozza Krasznahorkai László Nobel-díjas írónak a berlini elnöki rezidencián, a Bellevue-palotában 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést

Infostart / MTI

Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern) kitüntetést.

A legnagyobb állami kitüntetések egyikét Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át Krasznahorkai Lászlónak.

Steinmeier beszédében azt mondta, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Ezek a könyvek védelmet nyújtanak egy meglepetések nélküli, titkoktól mentes, élettelen világ ellen – tette hozzá.

Az író „szinte végtelen, akár egész fejezeteket kitöltő” mondataiban szerinte a végtől való félelem érződik: „amíg a szerző beszél, az élet megy tovább, míg a pont egy végleges vég, hasonló a halálhoz”.

Kiemelte, hogy Krasznahorkai Kertész Imre után a második Nobel-díjas magyar író, ekként az Osztrák-Magyar Monarchia irodalmi örököse, amelynek egykori területeiről származnak olyan, nemrég Nobel-díjat kapott német anyanyelvű írók is, mint Herta Müller, Elfriede Jelinek és Peter Handke.

Krasznahorkai László 2025-ben kapott irodalmi Nobel-díjat „meggyőző és látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét”.

Berlin, 2026. szeptember 8. Krasznahorkai László Nobel-díjas író kitüntetése, a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztje a csillaggal, amelyet Frank-Walter Steinmeier német államfõtõl vett át a berlini elnöki rezidencián, a Bellevue-palotában 2026. szeptember 8-án. MTI/EPA/Clemens Bilan
Krasznahorkai László Nobel-díjas író kitüntetése, a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztje a csillaggal, amelyet Frank-Walter Steinmeier német államfõtõl vett át a berlini elnöki rezidencián, a Bellevue-palotában 2026. szeptember 8-án. MTI/EPA/Clemens Bilan
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Kezdőlap    Kultúra    Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést

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