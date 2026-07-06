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George Clooney amerikai színész a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra érkezik 2025. augusztus 27-én, a szeptember 6-ig tartó filmes seregszemle nyitónapján.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Hollywood egyik szívtiprója kapja az Arany Oroszlán-életműdíjat – így reagált rá

Infostart / MTI

George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező Arany Oroszlán-életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon - adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter.

„Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem” – köszönte meg a díjat közleményében Clooney. „Ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedtem, de elfogadom” – tette hozzá a 65 éves filmkészítő.

Az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA- és Emmy-díjas alkotó visszatérő vendég a fesztiválon, olyan filmeket mutatott be itt, mint például a Jó estét, jó szerencsét!, A hatalom árnyékában, a Gravitáció vagy legutóbb a Jay Kelly.

Alberto Barbera fesztiváligazgató szerint Clooney széles látókörű és karizmatikus művész, akinek pályafutására a fősodorbeli sikerek és a nagy alkotói ambíciók éppúgy jellemzőek, mint a humanitárius, politikai és társadalmi ügyek iránti kitartó elkötelezettség, dolgozzon akár a kamera előtt vagy mögött.

Négy évtizedes színészi karrierje során ő volt a Vészhelyzet című nagysikerű tévésorozat Ross doktora, szerepelt mások mellett az Alkonyattól pirkadatig, a Mint a kámfor, a Sivatagi cápák, a Viharzóna és az Ocean's Eleven – Tripla vagy semmi című filmekben is. Rendezőként olyan alkotásokat jegyez, mint az Egy veszedelmes elme vallomásai, a Műkincsvadászok, Az éjféli égbolt, az Iskola a pult mentén és az Egy csónakban.

Idén Tony-díjra jelölték a Jó estét, jó szerencsét! színpadi változatáért, amely egyben debütáló produkciója volt a Broadway-n. Az előadásban, amely rekordot döntött egy hét alatt 3 305 240 dolláros bevétellel, Clooney újra eljátszotta az amerikai televíziózás egykori ikonja, Edward R. Murrow szerepét, akit az általa írt és rendezett 2005-ös, azonos című filmben formált meg.

Clooney 2008-2014-ig az ENSZ jószolgálati nagykövete volt, humanitárius tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el.

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a világ legrégebbi filmfesztiválja, az idei seregszemlét szeptember 2-12. között rendezik meg, a teljes programot pedig július 23-án hozzák nyilvánosságra. A zsűri elnöke Maggie Gyllenhaal amerikai színésznő és rendező lesz.

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Kezdőlap    Kultúra    Hollywood egyik szívtiprója kapja az Arany Oroszlán-életműdíjat – így reagált rá

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