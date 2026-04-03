Cannes: John Travolta rendezőként mutatkozik be a fesztiválon

A 72 éves színész először állt a kamera mögé, hogy adaptálja 1997-ben megjelent Propeller One-Way Night Coach című könyvét, amelynek főhőse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövesse színésznő édesanyját Hollywoodba. A mese során váratlan kalandokat él át, kedves légiutas-kísérők társaságában, akik közül az egyiket Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya alakítja.

A fesztivál közleménye emlékeztetett arra, hogy John Travolta a repülés szerelmese, Boeing óriásgépekre is érvényes pilótaengedélye van, hangárjában négy repülőgép áll, köztük egy Boeing 707. Pilótának sem utolsó, 2007-ben éjszaka, jeges kifutópályán sikerült épségben landolnia Gulfstream gépével, amelynek elektronikája teljesen felmondta a szolgálatot. A repülési szenvedélyének szentelt, 1997-ben megjelent művét idősebb fiának, Jettnek írta, aki gyermekkorától epilepsziás rohamokkal küzdött, és 2009-ben hunyt el.

A film május 29-től elérhető lesz az Apple TV-n.

John Travolta visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak. Három alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak: Quentin Tarantino Arany Pálmát nyert Ponyvaregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme (1997) és A nemzet színe-java (1998) című filmeknek.

A művész a 1970-es évek végén aratta első sikerét Tony Manero szerepével a Szombat esti lázban (1977), ami azonnal világsztárrá tette. A következő évben jött a Grease, amelyben Olivia Newton-John volt a partnere: a rock and roll hőskora előtt tisztelgő film minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje lett.

Legkülönbözőbb műfajokban remekelt, mint az akciófilm Ál/Arc, A tábornok lánya és a Kardhal című thriller, A megtorló című akciófilm, a romantikus zenés komédia Hajlakk, a Párizsból szerettel című akció-thriller. 2012-ben Blake Lively, Benicio Del Toro és Salma Hayek oldalán szerepelt Oliver Stone Vadállatok című akciófilmjében, majd Robert de Niro partnere volt a Gyilkos szezonban, ezt követte A hamisító Christopher Plummerrel, Az erőszak völgye című westernben Ethan Hawke mellett tűnt fel. 2016-ban Robert Shapiro ügyvédet alakította a The People kontra OJ Simpson: American Crime Story című sorozatban, majd a Die Hart című sorozatban Ron Wilcox szerepében tűnt fel.

A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 12. és 24. között rendezik, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Park Csanuk dél-koreai filmrendező lesz. A hivatalos programba meghívott alkotások listáját április 9-én teszi közzé a fesztivál.