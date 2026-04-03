ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.76
usd:
334.1
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
John Travolta amerikai színész a 14. Római Filmfesztiválon 2019. október 22-én. Az október 17. és 27. között tartott nemzetközi mustrán 25 ország 33 produkcióját vetítik, és 17 alkotás verseng a szemle fődíjáért, a Marcus Aurelius-díjért.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Cannes: John Travolta rendezőként mutatkozik be a fesztiválon

Infostart / MTI

A 79. Nemzetközi Cannes-i Filmfesztiválon tartják az amerikai filmsztár első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját – közölték a szervezők.

A 72 éves színész először állt a kamera mögé, hogy adaptálja 1997-ben megjelent Propeller One-Way Night Coach című könyvét, amelynek főhőse egy 8 éves kisfiú, aki először ül repülőgépre, hogy kövesse színésznő édesanyját Hollywoodba. A mese során váratlan kalandokat él át, kedves légiutas-kísérők társaságában, akik közül az egyiket Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya alakítja.

A fesztivál közleménye emlékeztetett arra, hogy John Travolta a repülés szerelmese, Boeing óriásgépekre is érvényes pilótaengedélye van, hangárjában négy repülőgép áll, köztük egy Boeing 707. Pilótának sem utolsó, 2007-ben éjszaka, jeges kifutópályán sikerült épségben landolnia Gulfstream gépével, amelynek elektronikája teljesen felmondta a szolgálatot. A repülési szenvedélyének szentelt, 1997-ben megjelent művét idősebb fiának, Jettnek írta, aki gyermekkorától epilepsziás rohamokkal küzdött, és 2009-ben hunyt el.

A film május 29-től elérhető lesz az Apple TV-n.

John Travolta visszatérő vendége a cannes-i fesztiválnak. Három alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak: Quentin Tarantino Arany Pálmát nyert Ponyvaregény című kultuszfilmjének 1994-ben, majd az Életem szerelme (1997) és A nemzet színe-java (1998) című filmeknek.

A művész a 1970-es évek végén aratta első sikerét Tony Manero szerepével a Szombat esti lázban (1977), ami azonnal világsztárrá tette. A következő évben jött a Grease, amelyben Olivia Newton-John volt a partnere: a rock and roll hőskora előtt tisztelgő film minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje lett.

Legkülönbözőbb műfajokban remekelt, mint az akciófilm Ál/Arc, A tábornok lánya és a Kardhal című thriller, A megtorló című akciófilm, a romantikus zenés komédia Hajlakk, a Párizsból szerettel című akció-thriller. 2012-ben Blake Lively, Benicio Del Toro és Salma Hayek oldalán szerepelt Oliver Stone Vadállatok című akciófilmjében, majd Robert de Niro partnere volt a Gyilkos szezonban, ezt követte A hamisító Christopher Plummerrel, Az erőszak völgye című westernben Ethan Hawke mellett tűnt fel. 2016-ban Robert Shapiro ügyvédet alakította a The People kontra OJ Simpson: American Crime Story című sorozatban, majd a Die Hart című sorozatban Ron Wilcox szerepében tűnt fel.

A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 12. és 24. között rendezik, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Park Csanuk dél-koreai filmrendező lesz. A hivatalos programba meghívott alkotások listáját április 9-én teszi közzé a fesztivál.

Kezdőlap    Kultúra    Cannes: John Travolta rendezőként mutatkozik be a fesztiválon

cannes-i filmfesztivál

filmrendező

john travolta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×