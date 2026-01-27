Kihirdették az Arany Málna jelöltjeit – a dicstelen díj az előző év legrosszabb filmjeit és filmeseit illeti

Január 21-én hirdették ki a 46. Arany Málna-díj, más nével Razzie jelöltjeinek listáját – számolt be róla a Player. Az anti-díjat hagyományosan az Oscar-gála előestéjén „adják át”, bár az elmúlt években már nincs fizikai esemény rendezve, csupán online hirdetik ki a „győzteseket”.
A legrosszabb filmek „ünnepén” idén két nagy költségvetésű remake, a Világok harca és a Hófehérke tarol, mindkettő hat jelölést kapott a rettegett listán. De több ismert világsztár is részesül a dicstelenségből, mint például The Weeknd, Dave Bautista, Scott Eastwood és Jared Leto. Színésznői fronton Ariana DeBose, Milla Jovovich, Natalie Portman, Rebel Wilson és Michelle Yeoh retteghetnek.
A 2026-os Arany Málna jelöltjei:
Legrosszabb film
- Elektronikus állam
- Az éjszaka határán
- Hófehérke
- Star Trek: A 31-es Szekció
- Világok harca
Legrosszabb színész
- Dave Bautista (A Kárhozott Vidék)
- Ice Cube (Világok harca)
- Scott Eastwood (Alarum)
- Jared Leto (Tron: Ares)
- Abel “The Weeknd” Tesfaye (Az éjszaka határán)
Legrosszabb színésznő
- Ariana DeBose (A szerelem fáj)
- Milla Jovovich (A Kárhozott Vidék)
- Natalie Portman (Az ifjúság forrása)
- Rebel Wilson (Násznaposok)
- Michelle Yeoh (Star Trek: 31. szakasz)
Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás
- Tudom, mit tettél tavaly nyáron
- Öt éjszaka Freddynél 2
- Hupikék törpikék
- Hófehérke
- Világok harca
Legrosszabb női mellékszereplő
- Anna Chlumsky (Násznaposok)
- Ema Horvath (Hivatlanok: Második fejezet)
- Scarlet Rose Stallone (Párbajhősök)
- Kacey Rohl (Star Trek: 31. szakasz)
- Isis Valverde (Alarum)
Legrosszabb férfi mellékszereplő
- Mind a hét törpe (Hófehérke)
- Nicolas Cage (Párbajhősök)
- Stephen Dorff (Násznaposok)
- Greg Kinnear (Off the Grid)
- Sylvester Stallone (Alarum)
Legrosszabb formáció a vásznon
- Mind a hét törpe (Hófehérke)
- James Corden és Rihanna (Hupikék törpikék)
- Ice Cube és a szelfikamerája (Világok harca)
- Robert DeNiro és Robert DeNiro duplaszerepben (The Alto Knights)
- The Weeknd és a kolosszális egója (Az éjszaka határán)
Legrosszabb rendező
- Rich Lee (Világok harca)
- Olatunde Osunsanmi (Star Trek: A 31-es Szekció)
- A Russo fivérek (Elektronikus állam)
- Trey Edward Shults (Az éjszaka határán)
- Marc Webb (Hófehérke)
Legrosszabb forgatókönyv
- Christopher Markus, Stephen McFeely (Elektronikus állam)
- Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim (Az éjszaka határán)
- Erin Cressida Wilson és még sokan mások (Hófehérke)
- Craig Sweeny (Star Trek: A 31-es Szekció)
- Kenny A. Golde, Marc Hyman (Világok harca)
Az Arany Málna-díj idei győzteseit március 14-én hirdetik ki.