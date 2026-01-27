Kihirdették az Arany Málna jelöltjeit – a dicstelen díj az előző év legrosszabb filmjeit és filmeseit illeti

Január 21-én hirdették ki a 46. Arany Málna-díj, más nével Razzie jelöltjeinek listáját – számolt be róla a Player. Az anti-díjat hagyományosan az Oscar-gála előestéjén „adják át”, bár az elmúlt években már nincs fizikai esemény rendezve, csupán online hirdetik ki a „győzteseket”.

A legrosszabb filmek „ünnepén” idén két nagy költségvetésű remake, a Világok harca és a Hófehérke tarol, mindkettő hat jelölést kapott a rettegett listán. De több ismert világsztár is részesül a dicstelenségből, mint például The Weeknd, Dave Bautista, Scott Eastwood és Jared Leto. Színésznői fronton Ariana DeBose, Milla Jovovich, Natalie Portman, Rebel Wilson és Michelle Yeoh retteghetnek.

A 2026-os Arany Málna jelöltjei:

Legrosszabb film

Elektronikus állam

Az éjszaka határán

Hófehérke

Star Trek: A 31-es Szekció

Világok harca

Legrosszabb színész

Dave Bautista (A Kárhozott Vidék)

Ice Cube (Világok harca)

Scott Eastwood (Alarum)

Jared Leto (Tron: Ares)

Abel “The Weeknd” Tesfaye (Az éjszaka határán)

Legrosszabb színésznő

Ariana DeBose (A szerelem fáj)

Milla Jovovich (A Kárhozott Vidék)

Natalie Portman (Az ifjúság forrása)

Rebel Wilson (Násznaposok)

Michelle Yeoh (Star Trek: 31. szakasz)

Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás

Tudom, mit tettél tavaly nyáron

Öt éjszaka Freddynél 2

Hupikék törpikék

Hófehérke

Világok harca

Legrosszabb női mellékszereplő

Anna Chlumsky (Násznaposok)

Ema Horvath (Hivatlanok: Második fejezet)

Scarlet Rose Stallone (Párbajhősök)

Kacey Rohl (Star Trek: 31. szakasz)

Isis Valverde (Alarum)

Legrosszabb férfi mellékszereplő

Mind a hét törpe (Hófehérke)

Nicolas Cage (Párbajhősök)

Stephen Dorff (Násznaposok)

Greg Kinnear (Off the Grid)

Sylvester Stallone (Alarum)

Legrosszabb formáció a vásznon

Mind a hét törpe (Hófehérke)

James Corden és Rihanna (Hupikék törpikék)

Ice Cube és a szelfikamerája (Világok harca)

Robert DeNiro és Robert DeNiro duplaszerepben (The Alto Knights)

The Weeknd és a kolosszális egója (Az éjszaka határán)

Legrosszabb rendező

Rich Lee (Világok harca)

Olatunde Osunsanmi (Star Trek: A 31-es Szekció)

A Russo fivérek (Elektronikus állam)

Trey Edward Shults (Az éjszaka határán)

Marc Webb (Hófehérke)

Legrosszabb forgatókönyv

Christopher Markus, Stephen McFeely (Elektronikus állam)

Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim (Az éjszaka határán)

Erin Cressida Wilson és még sokan mások (Hófehérke)

Craig Sweeny (Star Trek: A 31-es Szekció)

Kenny A. Golde, Marc Hyman (Világok harca)

Az Arany Málna-díj idei győzteseit március 14-én hirdetik ki.