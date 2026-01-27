ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 27. kedd
SANTA MONICA, CA - APRIL 01: A general view of the atmosphere at the 32nd Annual RAZZIE Awards Winners Announcement on April 1, 2012 in Santa Monica, California. (Photo by Allen Berezovsky/Getty Images)
Nyitókép: Allen Berezovsky/Getty Images

Kihirdették az Arany Málna jelöltjeit – a dicstelen díj az előző év legrosszabb filmjeit és filmeseit illeti

Infostart

Az anti-Oscarként is emlegetett díjra azokat a produkciókat, színészeket és filmes szakembereket szokás jelölni, akik a legrosszabb teljesítményt nyújtották előző évben. Idén 46. alkalommal osztják majd ki a negatív elismerést.

Január 21-én hirdették ki a 46. Arany Málna-díj, más nével Razzie jelöltjeinek listáját – számolt be róla a Player. Az anti-díjat hagyományosan az Oscar-gála előestéjén „adják át”, bár az elmúlt években már nincs fizikai esemény rendezve, csupán online hirdetik ki a „győzteseket”.

A legrosszabb filmek „ünnepén” idén két nagy költségvetésű remake, a Világok harca és a Hófehérke tarol, mindkettő hat jelölést kapott a rettegett listán. De több ismert világsztár is részesül a dicstelenségből, mint például The Weeknd, Dave Bautista, Scott Eastwood és Jared Leto. Színésznői fronton Ariana DeBose, Milla Jovovich, Natalie Portman, Rebel Wilson és Michelle Yeoh retteghetnek.

A 2026-os Arany Málna jelöltjei:

Legrosszabb film

  • Elektronikus állam
  • Az éjszaka határán
  • Hófehérke
  • Star Trek: A 31-es Szekció
  • Világok harca

Legrosszabb színész

  • Dave Bautista (A Kárhozott Vidék)
  • Ice Cube (Világok harca)
  • Scott Eastwood (Alarum)
  • Jared Leto (Tron: Ares)
  • Abel “The Weeknd” Tesfaye (Az éjszaka határán)

Legrosszabb színésznő

  • Ariana DeBose (A szerelem fáj)
  • Milla Jovovich (A Kárhozott Vidék)
  • Natalie Portman (Az ifjúság forrása)
  • Rebel Wilson (Násznaposok)
  • Michelle Yeoh (Star Trek: 31. szakasz)

Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás

  • Tudom, mit tettél tavaly nyáron
  • Öt éjszaka Freddynél 2
  • Hupikék törpikék
  • Hófehérke
  • Világok harca

Legrosszabb női mellékszereplő

  • Anna Chlumsky (Násznaposok)
  • Ema Horvath (Hivatlanok: Második fejezet)
  • Scarlet Rose Stallone (Párbajhősök)
  • Kacey Rohl (Star Trek: 31. szakasz)
  • Isis Valverde (Alarum)

Legrosszabb férfi mellékszereplő

  • Mind a hét törpe (Hófehérke)
  • Nicolas Cage (Párbajhősök)
  • Stephen Dorff (Násznaposok)
  • Greg Kinnear (Off the Grid)
  • Sylvester Stallone (Alarum)

Legrosszabb formáció a vásznon

  • Mind a hét törpe (Hófehérke)
  • James Corden és Rihanna (Hupikék törpikék)
  • Ice Cube és a szelfikamerája (Világok harca)
  • Robert DeNiro és Robert DeNiro duplaszerepben (The Alto Knights)
  • The Weeknd és a kolosszális egója (Az éjszaka határán)

Legrosszabb rendező

  • Rich Lee (Világok harca)
  • Olatunde Osunsanmi (Star Trek: A 31-es Szekció)
  • A Russo fivérek (Elektronikus állam)
  • Trey Edward Shults (Az éjszaka határán)
  • Marc Webb (Hófehérke)

Legrosszabb forgatókönyv

  • Christopher Markus, Stephen McFeely (Elektronikus állam)
  • Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim (Az éjszaka határán)
  • Erin Cressida Wilson és még sokan mások (Hófehérke)
  • Craig Sweeny (Star Trek: A 31-es Szekció)
  • Kenny A. Golde, Marc Hyman (Világok harca)

Az Arany Málna-díj idei győzteseit március 14-én hirdetik ki.

