Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester, a rendezvény ötletgazdája az október 12-i Világsakkfesztiválról tartott sajtótájékoztató előtt a Morgan Stanley IX. kerületi irodájában 2019. október 2-án. Immár ötödik alkalommal rendezik meg a Világsakkfesztivált, amelynek a Magyar Nemzeti Galéria ad otthont és várhatóan 30 országból csatlakoznak hozzá profi és amatőr játékosok, világhírű sakkozók.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Kedden debütál a Sundance-festiválon a Polgár Juditról készült film

Infostart / MTI

A magyar sakklegendáról készült, A sakk királynője (Queen of Chess) című életrajzi dokumentumfilm hamarosan a Netflixen is világszerte nézhető lesz.

Magyar idő szerint kedden, 23 órakor mutatják be a Polgár Juditról készült A sakk királynője (Queen of Chess) című dokumentumfilmet az amerikai Sundance Filmfesztiválon. Minden idők legjobb női sakkozójának történetéből az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedy készített filmet.

„Két évvel ezelőtt keresett meg Rory Kennedy dokumentumfilm-rendező. A Queen's Gambit (Vezércsel) után sok filmes ajánlatot kaptam. Úgy döntöttem, hogy Roryval fogok együtt dolgozni, mert azt szerettem volna, hogy egy női rendező vigye filmre a történetemet. Az is kíváncsivá tett, hogy Rory nem sakkozik. Megfogta a történetem, szerette volna szélesebb közönségnek is megmutatni, nekem pedig különösen izgalmasnak tűnt a helyzet: hogyan tudja egy olyan ember bemutatni a történetemet, a családom történetét, a játékban rejlő mélységeket, a drámát, a feszültséget, aki nincs benne a sakk világában? Rory minden tekintetben a legjobbat hozta ki mindebből, csodálatos filmet készített” – mondta a keddi világpremier előtt a bemutató helyszínén, a Utah állambeli Park Cityben tartózkodó Polgár Judit.

„Egy producer barátomtól hallottam először Juditról. Magával rántott a története, mindaz, amin keresztülment az élete során, és a sakk történetének legjobb női játékosa lett. Őszintén úgy gondolom, hogy Judit története sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint amennyit korábban kapott” – írta közleményében a film rendezője, Rory Kennedy.

A 93 perces filmben eddig nem látott archív felvételek is szerepelnek. A dokumentumfilmet jövő pénteken mutatják be világszerte a Netflixen.

