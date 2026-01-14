ARÉNA - PODCASTOK
Scott Adams, cartoonist and author and creator of Dilbert, poses for a portrait in his home office on Monday, January 6, 2014 in Pleasanton, Calif. Adams has published a new memoir How to Fail at Almost Everything and Still Win Big: Kind of the Story of My Life.
Nyitókép: Lea Suzuki/The San Francisco Chronicle/Getty Images

Meghalt Scott Adams, a Dilbert képregények alkotója

A karikaturista 68 éves volt. Egy megkérdőjelezhető kirohanása miatt az utóbbi években több újság is megvált a képregényétől.

Meghalt Scott Adams, a szatirikus hangvételű Dilbert képregények szerzője – írja a The Guardian híradása nyomán a hvg.hu. A karikaturista prosztatarákban szenvedett, 68 éves volt.

Scott Adams leghíresebb karaktere Dilbert, ám képregényeinek valódi főszereplője maga a nagyvállalati világ, az a bürokratikus környezet, amit korábban maga a szerző is megtapasztalt.

Az alkotónak 2023-ban volt egy rasszista kirohanása a YouTube-on, ami után számos amerikai lap száműzte a rajzait. Scott Adams akkor „gyűlöletcsoportnak” nevezte a feketéket, és azt javasolta a fehéreknek, hogy „szabaduljanak meg tőlük”, ezzel lényegében szegregációra buzdítva az utóbbi csoportot.

A rajzoló rassszista eszmefuttatására reagálva a több száz újságot működtető USA Today Network közölte, hogy leállította a régóta futó Dilbert-képregényt. A Washington Post és a clevelandi Plain Dealer szintén bejelentette, hogy nem közli többé Scott Adams alkotásait.

