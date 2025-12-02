Megrendülten búcsúzik a szakma a váratlanul elhunyt Kálloy Molnár Pétertől

Hétfőn közölte a család, hogy Kálloy Molnár Péter színművész, zenész, rendező rövid lefolyású betegség után, 55 évesen elhunyt. A színész áprilisban tudta meg, hogy rákos beteg, erről Dallos Szilvia színésznő, Kálloy Molnár Péter anyósa beszélt a Blikknek. „Hetek óta kórházban kezelték, de mindenki, bízott abban, hogy felépül és színpadra áll. Az elmúlt időszakban több szerepét le kellett mondania” – mondta el a lapnak.

Kálloy Molnár Péter halálhírére sok kollégája, barátja reagált. Szabó Győző az Indexnek mondta el, hogy két hete még együtt játszottak a 6SZÍN Teátrumban, a Flódni című imporvizációs esten. "Le volt fogyva, de bizakodó volt, hogy meggyógyul. Gyenge volt, de jókedvű. Ez így szokott lenni, hogy elhiteti az emberrel a Jósisten, hogy elmúlik ez az őrületes dolog, a betegség" – fogalmazott Szabó Győző.

Kovács Ákos, Kossuth-díjas zeneszerző közösségi oldalán emlékezett meg Kálloy Molnár Péterről. "A barátom volt. Nagyon sajnálom őt. Nem szeretnék több gyászverset írni, ahogy Bubik István vagy Kaszás Attila barátom korai halálakor. Színészeink, küzdelmes sorsú alkotó embereink elképesztő túlterhelésben élnek. Jó volna jobban szeretni egymást. Isten nyugosztalja!” – búcsúzott a művész.

Szinetár Dóra, a Jászai Mari-díjas színésznő és énekesnő, szintén közösségi oldalán búcsúzott: „Kívánom, hogy bárhol is jársz, kapj annyi örömöt te is végre, mint amennyit itt köztünk okoztál! Jó utat, Péter!”

A Vígszínház társulata mély megrendüléssel fogadta a hírt a Facebookon is megjelent közleményük szerint. Mint írták, Kálloy Molnár Péter 1993 és 1997 között volt a színház tagja. Játszott A padlásban, a Rómeó és Júliában, a Háború és békében. A közönség láthatta a Trisztán és Izolda, a Szent Johanna, a Közjáték Vichy-ben, az Átváltozások és a Svejk című előadásokban is. A teátrum felidézte azt is, hogy népszerűségét és ismertségét film– és televíziós szerepeinek is köszönhette. Köztük az Üvegtigris, Kútfejek, Kossuthkifli, Angyalbőrben, Valami Amerika című filmekben, de számtalan produkcióban emlékezetes alakítást nyújtott.

Végül a közlemény emlékeztetett arra is, hogy Kálloy Molnár Pétert az állami díjak és kitüntetések elkerülték, de a közönség és kollégái szeretete hatványozottan megadatott neki.