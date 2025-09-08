Lady Gaga tarolt az MTV Video Music Awards-on

Ebben a kategóriában Taylor Swift, Beyonce és Kendrick Lamar is versenyben volt a trófeáért, amit Gaga rajongóinak és vőlegényének, Michael Polanskynak ajánlott.

„Művésznek lenni azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk azért, hogy a közönség mosolyogjon, táncoljon, sírjon, felszabaduljon. Ez egy módszer a megértés megteremtésére és a közösség ünneplésére” – mondta a díjat a kezében tartva.

Elmont, 2025. szeptember 8. Sabrina Carpenter amerikai énekesnő, miután a Short n' Sweet című lemezét az év albuma díjjal jutalmazták, valamint elnyerte a legjobb pop-előadó, és a látványeffektus-kategória díját is az MTV Video Music Awards kiosztóján a New York állambeli Elmontban 2025. szeptember 7-én. Az MTV zenei tévétársaság az 1980-as évek óta díjazza az év legjobb videóklipjeit. MTI/AP/Invision/Evan Agostini

Az énekesnő további három díjat gyűjtött össze az estén, az Abracadabra című videoklip rendezéséért és művészeti rendezéséért, valamint a Bruno Marsszal készített Die With A Smile című klipért.

Sabrina Carpenter és Ariana Grande három-három díjjal térhetett haza, Mariah Carey-t pedig életműdíjjal ismerték el az Music Television zenei díjátadóján.

Rose, a Blackpink K-popegyüttes énekese az év legjobb számának díját vehette át az APT című daláért, amelyet Bruno Marsszal készített. A Blackpinket pedig a legjobb együttes díjával jutalmazták.

Elmont, 2025. szeptember 8. Rosé dél-koreai énekesnő, a Blackpink K-popegyüttes tagja, miután átvette az év legjobb számának díját az APT című daláért az MTV Video Music Awards kiosztóján a New York állambeli Elmontban 2025. szeptember 7-én. Az MTV zenei tévétársaság az 1980-as évek óta díjazza az év legjobb videóklipjeit. MTI/AP/Invision/Evan Agostini

A Livin' La Vida Loca című számát előadó Ricky Martin elnyerte a latin ikon-díjat. „Mi csak a határokat akartuk átszakítani, és életben akartuk tartani a zenét” – mondta a trófeát megköszönve.

Grande a Brighter Days Ahead című számáért az év videoklipje, a bővített videó és a legjobb popvideó-díjat is elnyerte. Carpenter a Short n' Sweet című lemezét az év albuma díjjal jutalmazták, ő lett a legjobb pop-előadó, és a Manchildért a látványeffektus-kategóriában is díjazták.

Elmont, 2025. szeptember 8. A latin ikon-díjban részeült Ricky Martin Puerto Ricó-i énekes az MTV Video Music Awards kiosztóján a New York állambeli Elmontban 2025. szeptember 7-én. Az MTV zenei tévétársaság az 1980-as évek óta díjazza az év legjobb videóklipjeit. MTI/AP/Invision/Evan Agostini

A hiphop-kategória díját Doechii vitte le, akit az Anxiety című szám koreográfiájáért is díjaztak. Tate McRae pedig az F1 című filmben szereplő Just Keep Watching című számával elvitte a nyár legjobb dalának járó trófeát, és a vágás kategóriában is övé lett a díj.

A Coldplay a rock kategória díját szerezte meg az All My Love című számával, Shakira pedig a Soltera című klipjével a latin-díjat.

A gálán csak a díjak egy részét adták át az élő műsorban, egy sor díjat később az X közösségi platformon jelentettek be.