Lady Gaga tarolt az MTV Video Music Awards-on

Ebben a kategóriában Taylor Swift, Beyonce és Kendrick Lamar is versenyben volt a trófeáért, amit Gaga rajongóinak és vőlegényének, Michael Polanskynak ajánlott.
„Művésznek lenni azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk azért, hogy a közönség mosolyogjon, táncoljon, sírjon, felszabaduljon. Ez egy módszer a megértés megteremtésére és a közösség ünneplésére” – mondta a díjat a kezében tartva.
Az énekesnő további három díjat gyűjtött össze az estén, az Abracadabra című videoklip rendezéséért és művészeti rendezéséért, valamint a Bruno Marsszal készített Die With A Smile című klipért.
Sabrina Carpenter és Ariana Grande három-három díjjal térhetett haza, Mariah Carey-t pedig életműdíjjal ismerték el az Music Television zenei díjátadóján.
Rose, a Blackpink K-popegyüttes énekese az év legjobb számának díját vehette át az APT című daláért, amelyet Bruno Marsszal készített. A Blackpinket pedig a legjobb együttes díjával jutalmazták.
A Livin' La Vida Loca című számát előadó Ricky Martin elnyerte a latin ikon-díjat. „Mi csak a határokat akartuk átszakítani, és életben akartuk tartani a zenét” – mondta a trófeát megköszönve.
Grande a Brighter Days Ahead című számáért az év videoklipje, a bővített videó és a legjobb popvideó-díjat is elnyerte. Carpenter a Short n' Sweet című lemezét az év albuma díjjal jutalmazták, ő lett a legjobb pop-előadó, és a Manchildért a látványeffektus-kategóriában is díjazták.
A hiphop-kategória díját Doechii vitte le, akit az Anxiety című szám koreográfiájáért is díjaztak. Tate McRae pedig az F1 című filmben szereplő Just Keep Watching című számával elvitte a nyár legjobb dalának járó trófeát, és a vágás kategóriában is övé lett a díj.
A Coldplay a rock kategória díját szerezte meg az All My Love című számával, Shakira pedig a Soltera című klipjével a latin-díjat.
A gálán csak a díjak egy részét adták át az élő műsorban, egy sor díjat később az X közösségi platformon jelentettek be.