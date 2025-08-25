ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
NEW YORK - OCTOBER 27: KSR -- Alicia and Lucca defend a well-respected surgeon accused of plotting to commit a crime. Also, Ruth schemes to remove Jason from Alicias life by trying to persuade Courtney Paige (Vanessa Williams) to hire him for business in another state, on THE GOOD WIFE, Sunday, Dec. 13 (9:30-10:30 PM, ET/9:00-10:00 PM, PT) on the CBS Television Network. Pictured Jerry Adler as Howard Lyman (Photo by Michael Parmelee/CBS via Getty Images)
Nyitókép: Michael Parmelee/CBS via Getty Images

Meghalt Jerry Adler

Infostart

96 évesen meghalt Jerry Adler, akit a legtöbben a Sopranos/Maffiózók című sorozat Hesh Rabkinjeként ismerhettek.

Adler hatvanéves kora után kezdett csak színészkarrierbe, miután visszavonult korábbi karrierjéből: a Broadway színpadmestereként dolgozott. Ő volt a színpadmester az 1956-os My Fair Lady-nek, amiben az akkor húszéves Julie Andrews játszotta a főszerepet, valamint az 1969-es Coco című darabnak, amiben Kathryn Hepburn alakította a Chanel divatház alapítóját – idézte fel a 444.hu.

Nyugdíjba vonulására készült, amikor egy barátja felhívta, hogy szerepet ajánl neki egy filmben. Később leginkább tévéfilmekben és sorozatokban szerepelt, de igazán híres csak akkor lett, amikor megkapta Hesh Rabkin, vagyis Tony Soprano egyik tanácsadójának szerepét a Maffiózókban. Később filmsorozatokban játszott, és színészként a Broadway-re is visszatért.

