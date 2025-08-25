Meghalt Jerry Adler

Adler hatvanéves kora után kezdett csak színészkarrierbe, miután visszavonult korábbi karrierjéből: a Broadway színpadmestereként dolgozott. Ő volt a színpadmester az 1956-os My Fair Lady-nek, amiben az akkor húszéves Julie Andrews játszotta a főszerepet, valamint az 1969-es Coco című darabnak, amiben Kathryn Hepburn alakította a Chanel divatház alapítóját – idézte fel a 444.hu.

Nyugdíjba vonulására készült, amikor egy barátja felhívta, hogy szerepet ajánl neki egy filmben. Később leginkább tévéfilmekben és sorozatokban szerepelt, de igazán híres csak akkor lett, amikor megkapta Hesh Rabkin, vagyis Tony Soprano egyik tanácsadójának szerepét a Maffiózókban. Később filmsorozatokban játszott, és színészként a Broadway-re is visszatért.