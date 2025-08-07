ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.85
usd:
341.3
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: MultiKulti Zrt.

Új rendezvénykomplexum épül az Óbudai-szigeten – látványtervek

InfoRádió / MTI

Nagyszabású fejlesztés indul az Óbudai-sziget déli részén. A projekt célja egy kulturális központ kialakítása, a megvalósító a MultiKulti Zrt., a finanszírozók a Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok.

A csütörtökön a Sziget fesztivál területén tartott sajtótájékoztatón bemutatták a többfunkciós rendezvény- és kulturális központ látványterveit, amelyek egy mintegy 27 ezer négyzetméteres területen valósulnak meg.

„A projekt részeként elsőként idén szeptember végén nyílhat meg a lakosság szórakozását szolgáló többfunkciós szabadtéri helyszín, amely hét-nyolc pop-up rendezvénnyel melegít be. A Fénymúzeum várhatóan december elejétől lesz látogatható, összhangban az óbudai önkormányzat adventi vásárával. Az 5000 négyzetméteres belső terek nyitása, benne két csarnokkal hat-tíz hónapon belül várható. Az utolsó rész a lakosságot leginkább befogadó ovisport-park és a dogbeach lesz” – mondta Kiss Krisztián, a MultiKulti Zrt. vezérigazgatója.

MultiKulti Zrt.
MultiKulti Zrt.

A cég a területet a Petőfi Kulturális Ügynökségtől ötven évre bérelte ki. Az MTI érdeklődésére Kiss Krisztián kitért arra, hogy a projekt egyelőre tervezési fázisban van, a költségeket három-hat hónapon belül fogják látni. „Zajlik az állapotfelmérés, például a közművek, a hidak tekintetében, ezektől függ, pontosan milyen befektetésre van szükség” – mondta.

Kiss Krisztián kifejtette, a projekt első eleme az ovisport-park, a játszótér és a dogbeach, amellyel vállalják, hogy a sziget ezen részét mindenki számára elérhetővé teszik. A második elem Európa egyik legnagyobb és legtartalmasabb fényparkjának kialakítása, a harmadik egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér, amely zenei és céges rendezvények, esküvők számára biztosít helyszínt, kizárólag 22 óráig.

MultiKulti Zrt.
MultiKulti Zrt.

„A projekt egyik legizgalmasabb eleme a H/122-es számú épület, egy két részből álló, összesen ötezer négyzetméteres csarnok, amely ötezer, illetve kétezer fő befogadására alkalmas.

A multifunkcionális nagy csarnokban sportesemények, koncertek és konferenciák lesznek, a kisebbikbe költözik a Cinema Hall, amely egy zenei klub lesz”

– hangsúlyozta Kiss Krisztián.

Megjegyezte, hogy számos kedvezménnyel, több esetben ingyenes szolgáltatással figyelembe veszik a kerületi lakosság, valamint az óbudai önkormányzat és intézményei szempontjait az új kulturális színtér kialakításánál. „A szórakozni vágyó vendégeknek kialakítunk egy biztonsági pontot, ahol mentők, tűzoltók és rendőrök fognak állomásozni” – közölte.

Kiss László, Óbuda polgármestere elmondta, a terület fejlesztése a kerület érdekeivel összhangban valósul meg, vagyis a projekt garancia arra, hogy a Hajógyári-sziget a III. kerület lakosainak rekreációs helyeként is fog szolgálni.

„A sziget zöld területei érintetlenek maradnak, megvalósul a sziget észak-déli összeköttetése, és mindenki bemehet a sziget egész területére. A projekt izgalmas és pezsgő kulturális centruma lesz Budapestnek” – szögezte le a polgármester.

Bényei István építész, a B13 Építőművész Kft. képviseletében azt mondta, a H/122-es számú épület, az egykori gépműhely első része az 1870-es években épült, „álomszép ipari műemlék”, és a projekttel szeretnék visszaállítani második világháború előtti állapotát. „Alapvető koncepciónk, hogy megtartva a nagy terek látványát, nem nyúlnánk a száz-százötven éves falakhoz, hanem légies konstrukciókkal töltenénk meg az új funkciókat” – tette hozzá.

A rendezvényközpont kiszolgáló részeit a keleti oldalon, a Duna felé helyezik el, benne egy kávéházzal.

Molnár Andrea, az Ovisport Alapítvány kuratóriumi elnöke arról számolt be, hogy egy tízezer négyzetméteres területen épül meg a valamennyi korosztály igényeit figyelembe vevő park, amelyben lesz óriáshajó, ovis sportpálya, kötélpálya, két streetball-pálya, egy minifocipálya, pihenőpark, öltözők, mellékhelyiségek, kerékpártárolók.

MultiKulti Zrt.
MultiKulti Zrt.

A Fénymúzeumért felelős Dávid István, a LimeLight Kft. alapítója-ügyvezetője azt mondta, fényvetítéssel, fényinstallációkkal, inverzív terekkel, digitális művészeti alkotásokkal foglalkoznak, és sokat dolgoznak külföldön.

„Megjelenik majd néhány olyan elem, amely része az amszterdami fényművészeti kollekciónak, és járja a világot. A legnagyobb csarnokban felépítünk egy inverzív teret, amely interaktív játékokat kínál” – fűzte hozzá.

Kiss Krisztián a sajtótájékoztatón szólt arról, hogy a projekt a Sziget fesztivállal együtt gondolkodva valósul meg, „Kádár Tamás főszervezővel már arról beszélünk, hogy jövőre miként lehet bevonni a rendezvénybe az Óbudai-sziget ezen részét is” – mondta.

A Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a pénzügyi megtérülés mellett a környezeti, társadalmi fenntarthatóság is szerepet kapjon befektetéseiben. Ez a befektetés nem csupán ingatlanfejlesztés, hanem közösségi értékteremtő projekt, amely a helyi gazdaságot is jelentősen fejleszti, és közel háromszáz új munkahelyet teremt – hangsúlyozta Fenyvesi Péter, az alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Új rendezvénykomplexum épül az Óbudai-szigeten – látványtervek

sziget fesztivál

óbuda

kulturális központ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Jelentősen felhígult a szakma, a taxisok közé sokszor alkoholista és drogfüggő sofőrök kerültek – mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a budapesti taxisok 40 százaléka nem saját autóval dolgozik, ezért ők ki vannak szolgáltatva a flottacégeknek, amelyektől bérlik a kocsikat.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Az OpenAI bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amely a vállalat állítása szerint okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lesz, mint elődei. Lényeges bejelentés volt az is, hogy az új GPT-5 minden felhasználó számára elérhető lesz, beleértve az ingyenes felhasználókat is - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább

Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább

Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 19:00
Ők hárman a Kaszás Attila-díj idei jelöltjei – elindult a közönségszavazás
2025. augusztus 7. 15:39
Gyászol Korda György: elhunyt a nő, akitől sokáig nem vált el
×
×
×
×