Új rendezvénykomplexum épül az Óbudai-szigeten – látványtervek

A csütörtökön a Sziget fesztivál területén tartott sajtótájékoztatón bemutatták a többfunkciós rendezvény- és kulturális központ látványterveit, amelyek egy mintegy 27 ezer négyzetméteres területen valósulnak meg.

„A projekt részeként elsőként idén szeptember végén nyílhat meg a lakosság szórakozását szolgáló többfunkciós szabadtéri helyszín, amely hét-nyolc pop-up rendezvénnyel melegít be. A Fénymúzeum várhatóan december elejétől lesz látogatható, összhangban az óbudai önkormányzat adventi vásárával. Az 5000 négyzetméteres belső terek nyitása, benne két csarnokkal hat-tíz hónapon belül várható. Az utolsó rész a lakosságot leginkább befogadó ovisport-park és a dogbeach lesz” – mondta Kiss Krisztián, a MultiKulti Zrt. vezérigazgatója.

MultiKulti Zrt.

A cég a területet a Petőfi Kulturális Ügynökségtől ötven évre bérelte ki. Az MTI érdeklődésére Kiss Krisztián kitért arra, hogy a projekt egyelőre tervezési fázisban van, a költségeket három-hat hónapon belül fogják látni. „Zajlik az állapotfelmérés, például a közművek, a hidak tekintetében, ezektől függ, pontosan milyen befektetésre van szükség” – mondta.

Kiss Krisztián kifejtette, a projekt első eleme az ovisport-park, a játszótér és a dogbeach, amellyel vállalják, hogy a sziget ezen részét mindenki számára elérhetővé teszik. A második elem Európa egyik legnagyobb és legtartalmasabb fényparkjának kialakítása, a harmadik egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér, amely zenei és céges rendezvények, esküvők számára biztosít helyszínt, kizárólag 22 óráig.

MultiKulti Zrt.

„A projekt egyik legizgalmasabb eleme a H/122-es számú épület, egy két részből álló, összesen ötezer négyzetméteres csarnok, amely ötezer, illetve kétezer fő befogadására alkalmas.

A multifunkcionális nagy csarnokban sportesemények, koncertek és konferenciák lesznek, a kisebbikbe költözik a Cinema Hall, amely egy zenei klub lesz”

– hangsúlyozta Kiss Krisztián.

Megjegyezte, hogy számos kedvezménnyel, több esetben ingyenes szolgáltatással figyelembe veszik a kerületi lakosság, valamint az óbudai önkormányzat és intézményei szempontjait az új kulturális színtér kialakításánál. „A szórakozni vágyó vendégeknek kialakítunk egy biztonsági pontot, ahol mentők, tűzoltók és rendőrök fognak állomásozni” – közölte.

Kiss László, Óbuda polgármestere elmondta, a terület fejlesztése a kerület érdekeivel összhangban valósul meg, vagyis a projekt garancia arra, hogy a Hajógyári-sziget a III. kerület lakosainak rekreációs helyeként is fog szolgálni.

„A sziget zöld területei érintetlenek maradnak, megvalósul a sziget észak-déli összeköttetése, és mindenki bemehet a sziget egész területére. A projekt izgalmas és pezsgő kulturális centruma lesz Budapestnek” – szögezte le a polgármester.

Bényei István építész, a B13 Építőművész Kft. képviseletében azt mondta, a H/122-es számú épület, az egykori gépműhely első része az 1870-es években épült, „álomszép ipari műemlék”, és a projekttel szeretnék visszaállítani második világháború előtti állapotát. „Alapvető koncepciónk, hogy megtartva a nagy terek látványát, nem nyúlnánk a száz-százötven éves falakhoz, hanem légies konstrukciókkal töltenénk meg az új funkciókat” – tette hozzá.

A rendezvényközpont kiszolgáló részeit a keleti oldalon, a Duna felé helyezik el, benne egy kávéházzal.

Molnár Andrea, az Ovisport Alapítvány kuratóriumi elnöke arról számolt be, hogy egy tízezer négyzetméteres területen épül meg a valamennyi korosztály igényeit figyelembe vevő park, amelyben lesz óriáshajó, ovis sportpálya, kötélpálya, két streetball-pálya, egy minifocipálya, pihenőpark, öltözők, mellékhelyiségek, kerékpártárolók.

MultiKulti Zrt.

A Fénymúzeumért felelős Dávid István, a LimeLight Kft. alapítója-ügyvezetője azt mondta, fényvetítéssel, fényinstallációkkal, inverzív terekkel, digitális művészeti alkotásokkal foglalkoznak, és sokat dolgoznak külföldön.

„Megjelenik majd néhány olyan elem, amely része az amszterdami fényművészeti kollekciónak, és járja a világot. A legnagyobb csarnokban felépítünk egy inverzív teret, amely interaktív játékokat kínál” – fűzte hozzá.

Kiss Krisztián a sajtótájékoztatón szólt arról, hogy a projekt a Sziget fesztivállal együtt gondolkodva valósul meg, „Kádár Tamás főszervezővel már arról beszélünk, hogy jövőre miként lehet bevonni a rendezvénybe az Óbudai-sziget ezen részét is” – mondta.

A Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a pénzügyi megtérülés mellett a környezeti, társadalmi fenntarthatóság is szerepet kapjon befektetéseiben. Ez a befektetés nem csupán ingatlanfejlesztés, hanem közösségi értékteremtő projekt, amely a helyi gazdaságot is jelentősen fejleszti, és közel háromszáz új munkahelyet teremt – hangsúlyozta Fenyvesi Péter, az alapkezelő elnök-vezérigazgatója.