Már márciusban bukták a forgalmuk kétharmadát a könyvesboltok

Az elmúlt hetekben drámai módon megszaporodtak azok az internetes oldalak, amelyek a szerzői jogokat teljesen figyelmen kívül hagyva, jogszerűtlenül tesznek föl e-könyveket és hangos könyveket az internetre - mondta az InfoRádiónak Kocsis András Sándor, a Kossuth Könyvkiadó igazgatója. Hangsúlyozta, hogy

ez kifejezetten törvénytelen.

"Ezt csak az teheti meg, aki a jog tulajdonával rendelkezik" - tette hozzá az igazgató. "Nagyon sokan segíteni próbálunk, döbbenetes az a szolidaritás, amelyet mi is tapasztalunk. Ebben a helyzetben mindenki próbálja meg a tőle telhető legtöbbet megtenni, de jogszerűen" - mondta Kocsis András Sándor.

Prognózisuk szerint áprilisban be lesznek zárva a könyvesboltok, ami azt jelenti, hogy jelenleg csak az online árusítás működik, de az is csak addig, amíg a kiszállítást vállaló dolgozók ezt vállalják. Szavai szerint az online forgalom még csúcsidőszakban is a forgalom 30-35-38 százalékát adhatja. Vagyis minimum 60-65 százalékos forgalomvesztés következik be a bolti értékesítésben.

"Már látjuk, hogy a márciusban - mert az online egy nagyon picit most megerősödött - 65-70 százalékos volt a forgalomkiesés"

- mondta Kocsis András Sándor. Szerinte minden kiadónak és terjesztőnek el kell gondolkodnia azon, hogy - mivel az ágazat egy hosszú ciklusú üzleti modell szerint dolgozik - hogyan fogják túlélni ezt az időszakot. A Kossuth Kiadói csoportnál is drámai intézkedésekre kényszerültek, igaz, a dolgozók védelme mellett azt szem előtt tartották, hogy a krízis elmúltával egy működőképes szervezettel indulhassanak újra.

Ennek érdekében reméli, hogy az államtól érdemi segítséget kapnak. "Nagyon remélem, hogy az április 6-án várható kormányintézkedések tartalmazni fogják a bérekkel kapcsolatosakat is" - jelentette ki az igazgató. Úgy fogalmazott, hogy "a V4-ekből V-3 meghozta ezt az intézkedést, és Németország, Románia, Hollandia mellett több ország is." Szavai szerint ha a a dolgozókat kénytelenek a munkaadók elbocsátani - márpedig őrületes erővel elindult ez a hullám -, ők ott fognak ringatózni a munkanélküliség hálóján, az államnak az is teher lenne.

"Ha és amennyiben igaz az, amit a miniszterelnök úr mond, hogy minden erővel arra kell törekedni, hogy egy működőképes gazdaság az létezzen, akkor elkerülhetetlen lesz a bérek megtámogatása 50-60-70-80 százalékig. Ennek meg kell történnie,

különben valóban, itt a munkaerő-piacon is egészen drámai helyzet alakul ki, egy álláshelyre több száz jelentkező van" - tette hozzá az igazgató.

Támogatják az otthontanulást is A multimédia pláza letöltő oldalunkon - ahol több, mint 150 hangoskönyvet lehet letölteni - folyamatosan akciókat hirdetünk, és 30-40 százalékos engedménnyel próbáljuk segíteni az otthon tanulókat - mondta az InfoRádiónak Kocsis András Sándor, a Kossuth Könyvkiadó igazgatója. Hozzátette, hogy a több, mint ezer letölthető kiadványből 250 ingyen elérhető. Utóbbi e-könyvek között elsősorban magyar klasszikusokat, kortárs, illetve szórakoztató irodalmat tettünk fel, ezzel is próbálva segíteni az otthontanulást és remélhetőleg a pedagógusokat is - közölte az igazgató. Az ingyenesen leérhető kiadványok között a kötelező olvasmányok mellett többek között Dragomán György, Kollár-Klemencz László, Gárdos Péter, vagy Kondor Vilmos könyvei is elérhetőek. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a cégcsoport filozófiája szerint csak legálisan dolgozik, vagyis a szerzőkkel is egyeztettek az ingyenes közzétételről.

