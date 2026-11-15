Tízezrek tiltakoztak Prágában a kormány médiapolitikája ellen

Az Andrej Babis miniszterelnök vezette hárompárti kormány elleni eddigi legnagyobb megmozdulást a Millió pillanat a demokráciáért nevű civilszervezet kezdeményezte. A tüntetés jelszava „Soha többé 4:36-ot" arra utal, hogy a kormánytöbbség a képviselőházban a plenáris vita korlátozásával – több mint 60 ellenzéki képviselő nem kapott szót – váratlanul október közepén, egy szombati hajnalon első olvasatban már el is fogadta a sokat vitatott törvénymódosítást.

A legnagyobb prágai téren, a Letnán a médiajelentések szerint vasárnap mintegy 350-400 ezer ember tiltakozott a kormány tervei és politikája ellen.

Andrej Babis kormányfő a tüntetésre reagálva kijelentette: tiszteletben tartja az emberek tiltakozáshoz való jogát, de a tüntetés megindoklását nem tartja igazságosnak. Megerősítette, hogy a kormány megszünteti a kötelező havi előfizetési díjakat, mert teljesíteni akarja programját.

Az egész országból érkezett tüntetők élesen bírálták a kormány politikáját, s követelték a Tomio Okamura, a képviselőház elnöke által vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) koalíciós párt távozását a kabinetből.

Míg jelenleg a két médiumot a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díj befizetésével, a kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná őket. A javaslat jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, mivel sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium pártatlan és független működésére.

A nyilvánosságra került számok szerint ez a jövőbeni állami támogatás jóval alacsonyabb lenne, mint a televízió és a rádió jelenlegi, díjakból származó bevételei. A cseh ellenzék, a sajtó és a közvélemény jelentős része is ellenzi a változásokat, mert attól tartanak, hogy a közszolgálati médiumok állami finanszírozása korlátozná a szabadságukat.

A köztelevíziót és rádiót a tüntetésen támogatásukról biztosították a csehországi egyetemek és főiskolák diákszervezetei, több tucatnyi cseh színház, írók, számos élsportoló, az egyházak, az egészségügyi dolgozók, valamint a nemzetközi újságírószervezetek képviselői is.

A közmédia nem lehet a politikusok, a kormány vagy az állam tulajdona, a közmédia mindenkié, minden releváns társadalmi csoport nézetét tükröznie kell, független és szabad közmédiát akarunk – hangzott el ismételten a tüntetésen.

Csehországban minden háztartás, amely rendelkezik televízióval vagy rádióval, havonta a televízióért 150 koronás (2400 forint), a rádióért pedig 55 koronás (880 forint) díjat köteles befizetni. A Cseh Televízió bevétele ezekből a díjakból az idén 6,73 milliárd koronát (107,68 milliárd forint), míg a Cseh Rádióé 2,47 milliárd koronát (39,52 milliárd forint) tesz ki. Andrej Babis kormánya bejelentette, hogy a lakossági díjfizetést eltörölnék, és helyette a két médiumot az állami költségvetésből finanszíroznák.

A prágai tüntetést a közszolgálati hírtelevízió, a CTK hírügynökség és néhány független médium élőben közvetítette. Radek Vondrácek, a legerősebb kormánypárt, a Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) a televízió vitaműsorában elítélte a tüntetés kezdeményezőit és a Millió Pillanat a Demokráciáért szervezetet „hivatásos uszítók szövetségének" minősítette.

Rendőrségi jelentések szerint a kora esti órákig a tüntetés rendben zajlott és rendbontás nem történt.