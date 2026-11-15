Kiderült, milyen pofonegyszerű dolog miatt bénult meg az amerikai légiközlekedés

A régi rézkábelek optikai szálakra cserélése közben fellépő routerhiba túlterhelte a rendszert, több ezer járatot érintve, és a forgalom helyreállítása még szombaton sem fejeződött be – számolt be róla a novekedes.hu.

Az amerikai légiközlekedésben pénteken országos fennakadást okozott a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) légiforgalmi irányító rendszerének meghibásodása. Sean Duffy közlekedési miniszter tegnapi tájékoztatása szerint a probléma egy távoli FAA-létesítményben végzett rutinszerű karbantartás során keletkezett.

Az L3Harris vállalat egyik alvállalkozója a régi rézkábeleket optikai szálakra cserélte.

A munkálatok közben azonban egy router rendellenesen kezdett működni, és négy-öt másodpercenként több mint ezer kapcsolódási kísérletet generált. Ez túlterhelte a légiforgalmi irányítás hálózatának többi routerét, kommunikációs és radarrendszeri problémákat okozva a Reuters beszámolója szerint. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy emberi hiba, helytelen telepítés vagy hibás berendezés vezetett-e a meghibásodáshoz.