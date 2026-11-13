Légi stop az USA-ban – ezért történt az intézkedés

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közölte, hogy az Egyesült Államokban minden járatot a földön tartanak „rendkívüli körülmények és biztonsági okok miatt” – számolt be róla a BBC.

A közleményében az FAA azt írta, hogy a bejövő nemzetközi járatokat „eseti alapon” fogják kezelni.

Az intézkedést biztonsági okokra hivatkozva rendelték el, mert a légiirányító központokban kommunikációs és technikai hiba lépett fel. Visszavonásig tart az intézkedés, a levegőben tartózkodó járatokat nem kényszerítik azonnali leszállásra.