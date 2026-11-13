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Nyitókép: Boeing

Légi stop az USA-ban – ezért történt az intézkedés

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Sean Duffy közlekedési miniszter szerint az FAA, az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal „országos felszállási tilalmat rendelt el az összes amerikai repülőtéren egy kommunikációs probléma miatt, amely az összes légiforgalmi irányító központot érintette”.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közölte, hogy az Egyesült Államokban minden járatot a földön tartanak „rendkívüli körülmények és biztonsági okok miatt” – számolt be róla a BBC.

A közleményében az FAA azt írta, hogy a bejövő nemzetközi járatokat „eseti alapon” fogják kezelni.

Az intézkedést biztonsági okokra hivatkozva rendelték el, mert a légiirányító központokban kommunikációs és technikai hiba lépett fel. Visszavonásig tart az intézkedés, a levegőben tartózkodó járatokat nem kényszerítik azonnali leszállásra.

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