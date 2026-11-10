ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.41
usd:
326.46
bux:
144586.39
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jensen Huang, az Nvidia amerikai számítástechnikai vállalat társalapító vezérigazgatója a washingtoni Fehér Ház elõtt tartott sajtótájékoztatón 2026. szeptember 29-én, miután Donald Trump amerikai elnök megállapodott a legnagyobb techcégekkel a mesterséges intelligencia önkéntes belsõ ellenõrzésérõl. Az amerikai elnök az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, a Nvidia és a SpaceX vezetõjével írta alá a megegyezést, amely a techcégek által önkéntesen vállalt, a belsõ önellenõrzést szolgáló lépéseket fogalmazza meg, de megnyitja a lehetõséget akár egy jövõbeli törvényi szabályozás elõtt is.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Női szál és hűtlenség a chip-botrányban: kezdik feltárni a hálózatot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Legkevesebb 7,5 milliárd dollár értékben szállíthatott chipeket kínai cégeknek az Nvidia amerikai vállalat, a vállalatot igazgató Jensen Huang egy feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya révén – derült ki a The Information című amerikai lap keddi beszámolójából.

A lap, amely az állítólagos kém, Alice Huang két ismerősére hivatkozik úgy tudja, az üzletasszony – férjével és testvérével közösen – Kínában és Szingapúrban is létrehozott céghálózatokat, amelyek az Nvidia chipjeit vásárolták fel.

A hálózat középpontja az értesülések szerint a Shanghai Century Litong nevű, 2023-ban létrehozott kínai központú vállalt volt, amely először Alice Huang testvére, Huang Yu érdekeltségébe tartozott.

Amikor az Nvidia chipjeire szóló megrendelések – az amerikai vámintézkedések miatt – megtorpantak, Alice Huang a lap szerint felhasználta az Nvidiához és a forgalmazóihoz fűződő kapcsolatait az ellátás biztosítása érdekében, és így mintegy 240 ezer, H100-as, H200-as és – kisebb mennyiségben – A100-as chipet juttatott Kínába.

Mindeközben a Shanghai Century Litong olyan adatközpontokat hozott létre, amelyek a vállalat chipjeit használták, köztük olyat is, amelynek az értékesítése tilos volt Kínában. Néhány chip a jelek szerint az Alibabához, a Tencenthez és kisebb kínai MI-laborokba került.

Alice Huang emellett – a The Information szerint – a Shanghai Century Litonghoz köthető, Szingapúrban bejegyzett Megaspeed nevű vállalatban töltött be vezető tisztséget, és az amerikai hatóságok vizsgálatot kezdeményeztek ellene az Nvidia Délkelet-Ázsiából Kínába érkező chipszállítmányai ügyében.

A lap szerint a Megaspeed délkelet-ázsiai adatközpontoktól bérelt, kínai vásárlóknak nyújtott számítástechnikai kapacitás segítségével tett szert az Nvidia chipjeire, vagy úgy, hogy tengeri úton hardvert szállított Kínába. A hardware-t a Megaspeed 2024-ben alapított malajziai leányvállalata, a Speedmatrix szerezte be.

A jelentés szerint Alice Huang arra használta viszonyát Jensen Huanggal, hogy üzleti körökben nevet szerezzen magának, miközben igyekezett nyomok nélkül tevékenykedni.

Az Nvidia egyelőre nem reagált a The Information cikkére, az Alibabát, a Tencentet, a Megaspeedet és a Shangai Century Litongot pedig a sajtó nem tudta elérni.

A vállalat vezetése vasárnap indított belső nyomozást az ügyben, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) pedig azt vizsgálja, hogy Jensen Huang külföldi hírszerzés áldozatává vált-e.

Az igazgató beismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, azonban a viszony természetéről nem közölt részleteket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Női szál és hűtlenség a chip-botrányban: kezdik feltárni a hálózatot

kína

egyesült államok

chip

nvidia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tíz éve ad erőt a nézőknek az Egyasszony – színházi rekordot döntött Tenki Réka

Tíz éve ad erőt a nézőknek az Egyasszony – színházi rekordot döntött Tenki Réka

200. alkalommal adja elő az Egyasszony című monodrámát november 12-én, csütörtökön a Jurányi Házban Tenki Réka. A Péterfy-Novák Éva könyvéből készült előadás a 2015-ös bemutató óta az ország számos pontján és külföldi helyszíneken is látható volt. Az InfoRádió a jubileumi előadás kapcsán Tenki Réka színművésszel beszélgetett.
Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

Kitalált valamit a Nyugdíjasparlament a nyugdíjemelés rendszerére

A budapesti nyugdíjasok számára elérhető kedvezmények összehangolását és széles körű tájékoztatását jelentette be a főpolgármester a Budapesti Nyugdíjas Parlament közgyűlésén. A további részletekről Karácsony Mihályt, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnökét kérdezte az InfoRádió.
VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mínuszban zárt Amerika

Mínuszban zárt Amerika

A Brent hordónkénti ára 92 dollár alá esett, miután Donald Trump jelezte, hogy egyelőre kivár az újabb Irán elleni csapásokkal. Részben a csökkenő olajár hatására Európában emelkedtek a tőzsdék a keddi kereskedésben. Az USA-ban viszont már nyoma sem volt a tegnapi felpattanásnak, a délutáni - vártnál rosszabb - inflációs adatok ugyanis elrontották a hangulatot. Az Nvidia közben tovább esett a cég vezére, Jensen Huang körüli botrány után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Advent 2026: mikor van advent első vasárnapja? – A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor

Advent 2026: mikor van advent első vasárnapja? – A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor

Mikor kezdődik az advent 2026-ban? Mutatjuk a négy adventi vasárnap dátumát, a gyertyák színeinek jelentését és a karácsonyi hagyományok eredetét.

BBC
Business Sport Travel Science
US Army soldier suspected of spying for Russia arrested in UK

US Army soldier suspected of spying for Russia arrested in UK

The 41-year-old senior soldier is accused of national security offences and is being questioned in London.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 19:38
Borzalmas tragédia: 70 jármű ütközött össze a ködben, tizenketten vesztették életüket
2026. november 10. 18:38
Szokatlan jelenet zárta Magyar Péter és Friedrich Merz berlini sajtótájékoztatóját
×
×