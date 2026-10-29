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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Cristiano Ronaldo legyőzte Messit, aztán üzent a nagyvilágnak

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Cristiano Ronaldo reagált arra, hogy a France Football magazin az Aranylabda-történelem legnagyobb játékosának választotta. Üzent a szurkolóknak is.

Az X-en Ronaldo a következőket írta: „A futball a szurkolóké... Köszönöm minden támogatónak szerte a világon.”

A portugál sztár hozzátette: „A történelem legnagyobb játékosának járó Aranylabda-elismerés a tiétek is.”

Az ESPN beszámolója szerint a Portugál Labdarúgó-szövetség is gratulált Ronaldónak, miután elnyerte a történelem legnagyobb játékosának járó Aranylabdát.

A díjról egy hónapig tartó nyilvános online szavazás döntött, amelyen Ronaldo szoros versenyben előzte meg Lionel Messit.

A Portugál Labdarúgó-szövetség az X-en így fogalmazott: „2008-tól örökké. A történelem legnagyobb Aranylabdát nyert játékosa portugál. Gratulálunk, kapitány!”

Az elismerés Ronaldo 2007–2008-as, Manchester Unitednél töltött szezonját méltatja.

Abban az idényben minden sorozatot figyelembe véve 42 gólt szerzett, a klubbal pedig megnyerte a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is – ez hozta meg számára pályafutása első Aranylabdáját.

Korábbi klubjai, a Manchester United és a Real Madrid is csatlakoztak az ünnepléshez. A portugál támadó gyűjteményében immár öt Aranylabda található; ezek közül négyet még a Real Madrid játékosaként érdemelt ki, 2013-ban, 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben.

A Marca beszámolója szerint az online szavazás lezárultát követően mindenki Ronaldo közösségi média felületeire figyelt. Ő azonban nem nyilatkozott a versenyről, és hosszú közleményt sem tett közzé. Ehelyett az Instagramon osztott meg egy fotósorozatot, amely mindennapi munkáját és edzéseit dokumentálja, mindössze egyetlen szóval kísérve: „Felkészülés”.

Ez a rövid üzenet több ezer reakciót és hozzászólást váltott ki a szurkolókból, akik ezt annak a versenyszellemnek a jeleként értelmezték, amely – függetlenül attól, hány díj gyűlik össze pályafutása során – továbbra is az edzésekre és a kemény munkára összpontosítja őt.

Percek alatt széles körben elterjedt egy kép, amelyen a játékos teljes intenzitással edz. Csak ezt követően tette közzé üzenetét az X-en, amelyben szólt arról, hogy a történelem legjobb játékosának választották az Aranylabda-szavazáson.

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Kezdőlap    Sport    Cristiano Ronaldo legyőzte Messit, aztán üzent a nagyvilágnak

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