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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

„Szétrobbant” C. Ronaldo pénztárcája

Infostart / MTI

Cristiano Ronaldo első aktív sportolóként átlépte a kétmilliárd dollárt a teljes pályafutása során szerzett bevételeivel – írta a Forbes gazdasági magazin.

A kiadvány becslése szerint a szaúdi al-Nasszr 41 éves portugál csatára mintegy 250 millió dollárt fog keresni a 2026/2027-es szezonban klubcsapatában, további 50 millió dollár pedig reklámszerződéseiből és egyéb üzleti vállalkozásaiból folyik be.

Az ötszörös Aranylabda-győztest, aki minden idők legjobb góllövőjeként jelenleg 982 találatnál tart, jövőre követheti a nagy vetélytárs, a klubszinten még szintén aktív Lionel Messi. Az Inter Miami 39 éves, nyolcszoros aranylabdás argentin világsztárjának futballjövedelme jövőre haladhatja meg a kétmilliárd dollárt.

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