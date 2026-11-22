Az Európai Tanács elnökének javaslata 10 százalékkal maradna el a 2028-2034-es időszakra az Európai Bizottság által korábban előirányzott közel 1985 milliárd eurótól annak érdekében, hogy - mint fogalmazott - "a nemzeti hozzájárulások észszerű szinten maradjanak".

A tervezet nagyrészt érintetlenül hagyná a mezőgazdaságra és a kohéziós politikára szánt kiadásokat, ezek a szakpolitikát továbbra is a költségvetés legnagyobb tételei maradnak.

A versenyképességi kiadásokat azonban 95 milliárd euróval (16 százalékkal), a külső fellépésre szánt források 45 milliárd euróval (21 százalékkal), az igazgatási kiadások pedig 9 milliárd euróval (7,7 százalékkal) csökkennének.

A jelenlegi 2021-2027-es költségvetéshez képest a javaslat 120 százalékkal növelné a versenyképességre szánt forrásokat, 232 százalékkal növelné a védelemre fordítható összegeket, megkettőzné a tagállamok számára a migrációkezelésre és határigazgatásra biztosított támogatást, és 23 százalékkal szán többet az EU globális szerepvállalását támogató forrásokra.

A Horizont Európa program költségvetése 57 százalékkal, az Erasmus keretei 25 százalékkal bővülnének a jelenlegihez képest.

A költségvetés forrásokat különít el a megfizethető lakhatás támogatására, különösen azokon a területeken, ahol lakhatási válság tapasztalható, emellett célul tűzte ki, hogy a regionális fejlesztésekre szánt keretek 14 százalékát az európai szociális célok elérésére fordítsa.

"Ez a fenntartható út ahhoz, hogy enyhítsük a családokra és vállalkozásokra az energiaszámlák miatt nehezedő terheket" - fogalmazott.

Az EU következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalások rendkívüli unió csúcstalálkozó keretében csütörtökön folytatódnak Brüsszelben.