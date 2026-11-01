ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.94
usd:
327.93
bux:
145257.34
2026. november 1. vasárnap Marianna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SOFIA, BULGARIA - NOVEMBER 1: Bulgarian President and presidential candidate Iliana Iotova speaks to members of the press after casting her ballot during the second round of Bulgarias presidential election in Sofia, Bulgaria, on November 1, 2026. (Photo by Hristo Vladev/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Oroszbarát irányt vehet a vasárnapi elnökválasztáson az exit pollok szerint Bulgária

Infostart / MTI

A leköszönő elnök, Ilijana Jotova – aki az ukrajnai háború befejezése érdekében a Moszkvával folytatott párbeszéd mellett érvel – vezet a választóknak az urnától távozáskori megkérdezésén alapuló felmérés szerint a bulgáriai elnökválasztás második fordulójában.

Jotova a szavazatok 50,7-52,5 százalékával kényelmesen vezet a nyugatbarát ellenzék által támogatott Andrej Gjurov korábbi ideiglenes kormányfő előtt, aki a voksok 43,4-44 százalékára számíthat.

Az alelnöki tisztséget betöltő Jotova januárban került az államfői székbe, amikor Rumen Radev elnök lemondott, hogy induljon a parlamenti választásokon.

Bulgáriában vasárnap tartották az elnökválasztás második fordulóját, amelyen két, az ukrajnai háborúval és az Oroszországhoz fűződő viszony kérdésében egymással ellentétes álláspontot képviselő jelölt szállt szembe egymással. A leköszönő elnök, Ilijana Jotova (nyitóképünkön), aki az ukrajnai háború befejezése érdekében a Moszkvával való párbeszéd mellett érvel, Andrej Gjurovval, a nyugatbarát ellenzék által támogatott volt ideiglenes miniszterelnökkel szállt szembe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Oroszbarát irányt vehet a vasárnapi elnökválasztáson az exit pollok szerint Bulgária

oroszország

elnökválasztás

bulgária

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bekamerázzák az iskolákat Szlovákiában

Bekamerázzák az iskolákat Szlovákiában

1400 iskola jelezte érdeklődését a biztonsági kamerák telepítését célzó programra Szlovákiában az iskolai késes támadások után. A szörnyű, internetről indult „divat” Lengyelországból indult, majd Romániát és Szlovákiát is elérte. A szlovákok a decemberben induló első szakaszra 2 millió eurót különítettek el, kezdetben száz iskolában építenek ki kamerás hozzáféréseket. A cél az erőszakkal szembeni védelem mellett a problémák korai felismerése.
 

Thaisz Miklós az Arénában: a magyar iskolarendszer egyszerre forráshiányos és bizonyos értelemben pazarló

Révész Renáta Liliána az Arénában: a halál és a gyász is tabu, ezért nem tudunk róla beszélni

Révész Renáta Liliána az Arénában: a halál és a gyász is tabu, ezért nem tudunk róla beszélni

A gyász feldolgozásának módjáról beszélt a halottak napja közeledtével Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Erdő Péter: emlékezzünk saját „kedves halottainkra”, és azokra is, akikre már senki sem emlékezik

November 1-jén az összes szentet ünnepeljük

Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas veszteséget szenvedett az orosz hadsereg

Hatalmas veszteséget szenvedett az orosz hadsereg

A 2022-ben indított teljes körű invázió kezdete óta idén októberben szenvedte el a legnagyobb havi veszteségét az orosz hadsereg az ukrán vezérkar jelentése szerint. Az ukrán védők emellett több területet szabadítottak fel a hónapban, mint amennyit a támadóknak sikerült elfoglalniuk - számolt be a Kyiv Independent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Prága karácsonyi vásár 2026: itt vannak a prágai adventi vásár helyszínei, nyitvatartása

Prága karácsonyi vásár 2026: itt vannak a prágai adventi vásár helyszínei, nyitvatartása

Adventi kirándulást tervezel Prágába? Összegyűjtöttük a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, helyszíneit, programjait és a hasznos utazási tippeket.

BBC
Business Sport Travel Science
Shops looted as German cost-of-living protests turn violent

Shops looted as German cost-of-living protests turn violent

The protests in cities across Germany - including Berlin, Hamburg and Frankfurt - came on the same day hundreds of thousands also protested in France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 1. 20:08
Kalózok raboltak el egy hajót
2026. november 1. 19:30
Rohamrendőrök számolták fel a tüntetők sátortáborát két portugál nagyvárosban
×
×