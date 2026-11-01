Oroszbarát irányt vehet a vasárnapi elnökválasztáson az exit pollok szerint Bulgária

Jotova a szavazatok 50,7-52,5 százalékával kényelmesen vezet a nyugatbarát ellenzék által támogatott Andrej Gjurov korábbi ideiglenes kormányfő előtt, aki a voksok 43,4-44 százalékára számíthat.

Az alelnöki tisztséget betöltő Jotova januárban került az államfői székbe, amikor Rumen Radev elnök lemondott, hogy induljon a parlamenti választásokon.

Bulgáriában vasárnap tartották az elnökválasztás második fordulóját, amelyen két, az ukrajnai háborúval és az Oroszországhoz fűződő viszony kérdésében egymással ellentétes álláspontot képviselő jelölt szállt szembe egymással. A leköszönő elnök, Ilijana Jotova (nyitóképünkön), aki az ukrajnai háború befejezése érdekében a Moszkvával való párbeszéd mellett érvel, Andrej Gjurovval, a nyugatbarát ellenzék által támogatott volt ideiglenes miniszterelnökkel szállt szembe.