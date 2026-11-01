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SOFIA, BULGARIA - NOVEMBER 1: Bulgarian President and presidential candidate Iliana Iotova casts her ballot at a polling station during the second round of Bulgarias presidential election in Sofia, Bulgaria, on November 1, 2026. (Photo by Hristo Vladev/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Európa és Oroszország között választ ma Bulgária: itt az elnökválasztás második fordulója

Infostart / MTI

Bulgáriában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyen két, az ukrajnai háborúval és az Oroszországhoz fűződő viszony kérdésében egymással ellentétes álláspontot képviselő jelölt száll szembe egymással.

A szavazóhelyiségek reggel 7 órakor nyíltak meg, és este 8 órakor zárnak.

A leköszönő elnök, Ilijana Jotova (nyitóképünkön), aki az ukrajnai háború befejezése érdekében a Moszkvával való párbeszéd mellett érvel, Andrej Gjurovval, a nyugatbarát ellenzék által támogatott volt ideiglenes miniszterelnökkel száll szembe.

Jotova az első fordulóban 35 százalékos szavazati aránnyal végzett az élen, szemben riválisa 32 százalékával, azonban eredménye jóval elmaradt a közvélemény-kutatások előrejelzéseitől, amelyek akár 20 pontos előnyt is jósoltak neki.

Csütörtök este egy televíziós vitában Jotova ismételten kijelentette, hogy „a béke csak tárgyalások útján érhető el”. Hozzátette: „Ha még több pénzt öntünk Ukrajnába, és új, kifinomultabb fegyvereket szállítunk, az csak további pusztításhoz és sok ember halálához vezet mindkét oldalon”.

A politikus „békeelnöknek” nevezi magát, miközben támogatja Bulgária védelmének megerősítését a NATO keretében.

Vele szemben Andrej Gjurov úgy vélte, hogy „Oroszországnak véget kell vetnie agressziójának, hogy a következő lépéseket meg lehessen tenni”. Hangoztatta: „Nevezzük meg azt az országot, ahonnan a fenyegetések származnak”. Egyben azzal vádolta Jotovát, hogy nem nevezte meg közvetlenül Moszkvát, miközben Bulgária, amely történelmileg szoros kapcsolatban áll Oroszországgal, továbbra is mélyen megosztott az országhoz fűződő viszonyát illetően.

A balközép Rumen Radev miniszterelnök Jotovához hasonlóan azt állítja, hogy „az ukrajnai tűzszünet és a béketárgyalások az egyetlen biztos garancia a Fekete-tengeren a kereskedelmi hajók elleni támadások befejezésére”. Ez utóbbi ügyben a kormányfő bár behívatta az orosz nagykövetet, mivel úgy vélte, hogy ezek a támadások Moszkva érdekeit szolgálják, közvetlen bizonyítékok hiányában azonban, saját állítása szerint, nem volt hajlandó hivatalosan megnevezni a bűnöst.

A kampányt az ellenzék vádjai is jellemezték, miszerint Radev állami forrásokat használt fel Jotova kampányának támogatására.

A választási bizottság cáfolta ezeket a vádakat, de Andrej Gjurov táborának az a szándéka, hogy az ügyet bíróság elé vigye.

A nyitóképen: a leköszönő elnök, egyben az egyik jelölt, Ilijana Jotova leadta szavazatát Szófiában.

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Kezdőlap    Külföld    Európa és Oroszország között választ ma Bulgária: itt az elnökválasztás második fordulója

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