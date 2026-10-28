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Nyitókép: Pixabay

Lemondott Szerbiában a köztévé vezetője

Infostart / MTI

Benyújtotta lemondását szerdán Manja Grcic, a szerb közszolgálati rádió és televízió (RTS) vezérigazgatója, akinek távozását az intézmény dolgozóinak egy része és a vasárnapi parlamenti választáson győztes Egyetemista Lista is követelte.

Az RTS beszámolója szerint Manja Grcic az intézmény igazgatótanácsához nyújtotta be lemondását. A február 11-én kinevezett vezérigazgató kevesebb mint kilenc hónapig állt a közmédia élén.

A lemondást az RTS szakszervezetei, a dolgozók informális csoportjai, valamint az Egyetemista Lista képviselői is követelték. A közmédia munkatársainak egy része a teljes vezetőség, valamint a hírműsorokért felelős szerkesztők távozását is sürgette, és felelősségre vonásukat követelte az intézményben kialakult helyzet, valamint a belé vetett közbizalom megrendülése miatt.

Manja Grcic lemondásának indoklásában közölte: a közmédia működésének jelenlegi körülményeit mérlegelve arra a következtetésre jutott, hogy az intézmény érdekeit a vezetőváltás szolgálja. Hozzátette: elvárja az igazgatótanácstól, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket a vezetés folytonosságának és a jogszerű átadásnak a biztosítására.

A szerb sajtó korábbi beszámolói szerint a vezérigazgató még szerdán, a szakszervezetek képviselőivel folytatott egyeztetésen is azt mondta, hogy nem kíván lemondani.

Az 1979-ben Szarajevóban született Manja Grcic korábban a BBC-nél és a B92 televíziónál dolgozott újságíróként, majd több szerbiai és külföldi médiavállalatnál töltött be vezető tisztséget. Irányította a B92 televíziót, a szlovén TV3-at, valamint vezető pozíciókat töltött be az Antenna Group médiacsoportnál és a Tanjug szerb állami hírügynökségnél is. Az RTS élére 2026 februárjában nevezték ki.

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