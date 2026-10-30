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Marco Rubio amerikai külügyminiszter (j) és Orbán Anita külügyminiszter az energetikai infrastruktúráról, a regionális energiabiztonságról, valamint a bûnüldözési együttmûködésrõl és az információcserérõl szóló szándéknyilatkozatok aláírási ünnepségén az amerikai külügyminisztérium washingtoni épületében 2026. október 29-én.
Nyitókép: MTI/Manuel Balce Ceneta

Orbán Anita részletesen beszámolt Marco Rubióval való találkozójáról – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A baloldali terrorizmus elleni küzdelem mellett tett tanúságot Orbán Anita magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter washingtoni találkozójukon. Megerősítették a GDP-arányos 5 százalékos elköteleződést a védelmi kiadások és költések felé.

Orbán Anita magyar tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett videóban közölte, hogy csütörtökön volt az első hivatalos találkozója egyesült államokbeli kollégájával.

Az egyeztetést megelőzően aláírtak két együttműködési megállapodást.

Az elsőben a terrorizmus elleni küzdelem mellett tettek tanúságot, mégpedig

a szélsőséges és erőszakos baloldali szervezetek elleni közös együttműködést erősítették meg.

Megállapodtak információcseréről annak érdekében, hogy megakadályozzák az ilyen terrorista cselekményeket, mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon. Itt olyan baloldali, szélsőbaloldali szervezetekről van szó, mint például az Antifa Ost – jegyezte meg.

A másik egyezmény egy energetikai megállapodás, egy energiadiverzifikációs és energia-infrastrukturális megállapodás,

amely a Trump Peace Pipelines Frameworkre épít. Ez egy amerikai kezdeményezés, amelynek lényege: közösen dolgoznak azon, hogy javítsák a közép-kelet-európai és a délkelet-európai régió energetikai infrastruktúráját, mind gáz, mind kőolaj szempontjából.

A cél, hogy lehetőséget teremtsenek arra: alternatív forrásokból is érkezzen földgáz és kőolaj,

és egy robusztus, versenyképes energetikai rendszert hozzanak létre. Orbán Anita kiemelte, ez azért fontos Magyarországnak, mert a céljuk, hogy minél versenyképesebb áron, stabilan és fenntartható módon szerezzék be az energiát a magyar állampolgároknak és vállalkozásoknak.

Az aláírási ceremónia után került sor a kétoldalú találkozóra, amelynek során részletesen átbeszélték a következő lépéseket ebben a két együttműködési megállapodásban, különös tekintettel arra, hogyan fogják tudni megvalósítani az energiadiverzifikációt, és miként lesz Magyarországnak kulcsszerepe a régió energiaellátásában.

De más témákra is kitértek: politikai, gazdasági, biztonsági, biztonságpolitikai együttműködésre.

Orbán Anita kiemelte a NATO-n belüli együttműködést:

megerősítették a GDP-arányos 5 százalékos elköteleződést a védelmi kiadások és költések felé.

Az amerikai adminisztráció is érdeklődéssel figyeli a V4-együttműködést – mondta a magyar miniszter. Ez egy olyan regionális formátum, ami harmadik országok felé a régiót és Magyarországot is felértékeli, és ebben is előre fognak lépni – jelentette ki. Már volt V4-amerikai találkozó, mégpedig a New York-i ENSZ-hét margóján, és fokozatosan építik azt, hogy további találkozók történjenek, valódi együttműködési lehetőségek bontakozzanak ki V4-es és amerikai keretben is – emelte ki Orbán Anita.

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Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita részletesen beszámolt Marco Rubióval való találkozójáról – videó

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