Orbán Anita ma Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel ír alá egyezményt, bekerült a naptárba a találkozó

Csütörtökön ismét feltűnt az amerikai külügyminisztérium hivatalos naptárában a Marco Rubio–Orbán Anita-találkozó, mégpedig washingtoni idő szerint 11 óra 15-kor, ami a magyar idő szerint 16:15.

Előzőleg 11 órakor a két miniszter aláírási ceremónián vesz részt,

aláírják az energetikai infrastruktúráról és a regionális energiabiztonságról, valamint a bűnüldözési együttműködésről és információcseréről szóló egyezményt.

Mint ismert, a találkozót eredetileg keddre tervezték, de az amerikaiak elhalasztották, mert Marco Rubio elkísérte Donald Trump elnököt texasi kampányútjára.