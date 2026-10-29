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Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktor miniszterelnökkel a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Anita ma Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel ír alá egyezményt, bekerült a naptárba a találkozó

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ELŐZMÉNYEK

Miután keddről az amerikai kampány miatt elhalasztották, magyar idő szerint csütörtökön 16 órára ismét bekerült Marco Rubio amerikai külügyminiszter naptárába magyar kollégájával, Orbán Anitával való washingtoni találkozója.

Csütörtökön ismét feltűnt az amerikai külügyminisztérium hivatalos naptárában a Marco Rubio–Orbán Anita-találkozó, mégpedig washingtoni idő szerint 11 óra 15-kor, ami a magyar idő szerint 16:15.

Előzőleg 11 órakor a két miniszter aláírási ceremónián vesz részt,

aláírják az energetikai infrastruktúráról és a regionális energiabiztonságról, valamint a bűnüldözési együttműködésről és információcseréről szóló egyezményt.

Mint ismert, a találkozót eredetileg keddre tervezték, de az amerikaiak elhalasztották, mert Marco Rubio elkísérte Donald Trump elnököt texasi kampányútjára.

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Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita ma Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel ír alá egyezményt, bekerült a naptárba a találkozó

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