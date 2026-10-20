Az Európai Parlament jóváhagyta az utasjogok uniós kiszélesítését

A 652 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 8 tartózkodással elfogadott rendeletmódosítás valamennyi közlekedési ágazatban erősíti az utasjogok védelmét.

Az elfogadott szöveg tisztázza a repülőjáratok törlése esetén járó visszatérítés szabályait azokban az esetekben is, amikor a jegyeket közvetítőn, például utazási irodán vagy online foglalási platformon keresztül vásárolták. Az utasok mostantól jogosultak a teljes összeg visszatérítésére, beleértve az esetleges közvetítői díjakat is. A légifuvarozónak legfeljebb hét napon belül át kell utalnia az összeget a közvetítőnek, a közvetítőnek pedig további hét napon belül továbbítania kell azt az utasnak.

Az utasok szabványosított formanyomtatványok vagy a fuvarozó által biztosított dokumentumok segítségével nyújthatnak be visszatérítési és kártérítési igényeket. Az egységes formanyomtatványok elérhetők lesznek az Európai Bizottság honlapján, minden nyelven és minden utazástípusra vonatkozóan.

Az új szabályok erősítik a fogyatékossággal élő vagy korlátozott mozgásképességűek jogait is: lehetővé teszik, hogy – amennyiben szükséges – egy kísérő díjmentesen utazhasson velük a repülőjáratokon. Ez a lehetőség már eddig is biztosított volt az autóbuszos, vasúti vagy hajós utazások esetében.

A nemzeti hatóságok szélesebb körű jogosítványokat kapnak az utasjogok esetleges megsértésének kivizsgálására. Lehetőségük nyílik arra, hogy ellenőrzéseket, vizsgálatokat, vagy meghallgatásokat kezdeményezzenek a fuvarozóknál nem csupán az utasoktól érkező panaszok alapján.

Az új rendelkezéseket október 23-tól kell alkalmazni.