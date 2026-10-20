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Az Európai Parlament (EP) ülésterme 2028-tól 2034-ig tartó uniós költségvetési idõszakra vonatkozó javaslatokról tartandó vita elõtt Strasbourgban 2026. április 28-án. Az uniós törvényhozás április 27-30. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Az Európai Parlament jóváhagyta az utasjogok uniós kiszélesítését

Infostart / MTI

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta kedden az utasok jogait rögzítő uniós szabályok frissítését, amelyek javítják az utasok jogainak védelmét és tájékoztatását utazási zavarok esetén egyebek mellett azáltal, hogy egységes uniós formanyomtatványt vezet be a visszatérítési és kártérítési igények benyújtásához.

A 652 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 8 tartózkodással elfogadott rendeletmódosítás valamennyi közlekedési ágazatban erősíti az utasjogok védelmét.

Az elfogadott szöveg tisztázza a repülőjáratok törlése esetén járó visszatérítés szabályait azokban az esetekben is, amikor a jegyeket közvetítőn, például utazási irodán vagy online foglalási platformon keresztül vásárolták. Az utasok mostantól jogosultak a teljes összeg visszatérítésére, beleértve az esetleges közvetítői díjakat is. A légifuvarozónak legfeljebb hét napon belül át kell utalnia az összeget a közvetítőnek, a közvetítőnek pedig további hét napon belül továbbítania kell azt az utasnak.

Az utasok szabványosított formanyomtatványok vagy a fuvarozó által biztosított dokumentumok segítségével nyújthatnak be visszatérítési és kártérítési igényeket. Az egységes formanyomtatványok elérhetők lesznek az Európai Bizottság honlapján, minden nyelven és minden utazástípusra vonatkozóan.

Az új szabályok erősítik a fogyatékossággal élő vagy korlátozott mozgásképességűek jogait is: lehetővé teszik, hogy – amennyiben szükséges – egy kísérő díjmentesen utazhasson velük a repülőjáratokon. Ez a lehetőség már eddig is biztosított volt az autóbuszos, vasúti vagy hajós utazások esetében.

A nemzeti hatóságok szélesebb körű jogosítványokat kapnak az utasjogok esetleges megsértésének kivizsgálására. Lehetőségük nyílik arra, hogy ellenőrzéseket, vizsgálatokat, vagy meghallgatásokat kezdeményezzenek a fuvarozóknál nem csupán az utasoktól érkező panaszok alapján.

Az új rendelkezéseket október 23-tól kell alkalmazni.

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Kezdőlap    Külföld    Az Európai Parlament jóváhagyta az utasjogok uniós kiszélesítését

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Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
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