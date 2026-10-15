Rolex órák, luxustáskák, ékszerek – ezeket vitték a rablók Gulácsi Péterék otthonából

A Villarreal kapusa mindezek után nem is lépett pályára kedd este az olasz Napoli elleni BL-mérkőzésen, mert bár senki nem szenvedett fizikai sérüléseket a rablás során, helyi sajtóértesülések szerint az átélt megpróbáltatások miatt a pszichológiai hatás és a félelem súlyos volt – számolt be róla az Index.

A négy fegyveres rabló közel 200 ezer euró – megközelítőleg 73 millió forint – értékben vitt el luxustermékeket Gulácsiék házából. A bűnözők a garázs ablakán mászhattak be a házba, ezután pisztollyal fenyegették a kapust és feleségét, akiket arra kényszerítettek, hogy nyissák ki a széfet, miközben két gyermekük aludt – állítja a notresport.com.

A spanyol cikk szerint az ellopott tárgyak között Rolex órák, Hermés és Chanel márkájú táskák, ékszerek és mobiltelefonok voltak.

A tolvajok végül két luxusautóval menekültek el, Gulácsi csak a távozásuk után tudott segítséget hívni.