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Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa csapatának sajtóértekezletén Lipcsében 2024. február 12-én. Az RB Leipzig másnap a Real Madrid ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Jan Woitas

Rolex órák, luxustáskák, ékszerek – ezeket vitték a rablók Gulácsi Péterék otthonából

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Hétfőről keddre virradóra törtek be a Villarreal magyar kapusa, Gulácsi Péter házába, miközben a labdarúgó családjával együtt otthon tartózkodott. Egy spanyol lap most arról is beszámolt, hogy miket vihettek el a rablók.

A Villarreal kapusa mindezek után nem is lépett pályára kedd este az olasz Napoli elleni BL-mérkőzésen, mert bár senki nem szenvedett fizikai sérüléseket a rablás során, helyi sajtóértesülések szerint az átélt megpróbáltatások miatt a pszichológiai hatás és a félelem súlyos volt – számolt be róla az Index.

A négy fegyveres rabló közel 200 ezer euró – megközelítőleg 73 millió forint – értékben vitt el luxustermékeket Gulácsiék házából. A bűnözők a garázs ablakán mászhattak be a házba, ezután pisztollyal fenyegették a kapust és feleségét, akiket arra kényszerítettek, hogy nyissák ki a széfet, miközben két gyermekük aludt – állítja a notresport.com.

A spanyol cikk szerint az ellopott tárgyak között Rolex órák, Hermés és Chanel márkájú táskák, ékszerek és mobiltelefonok voltak.

A tolvajok végül két luxusautóval menekültek el, Gulácsi csak a távozásuk után tudott segítséget hívni.

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