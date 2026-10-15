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A sajtó munkatársai várakoznak a római Agostino Gemelli kórház elõtt 2026. október 13-án. XIV. Leó pápa ezen a napon vonult be a kórházba, ahol egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejébõl.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Már dolgozik a megműtött XIV. Leó pápa – friss orvosi hírek az állapotáról

Infostart / MTI

A XIV. Leó pápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak, a mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja – közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői.

Az orvosi közleményben hozzátették, hogy XIV. Leó önállóan végzi „hétköznapi feladatait”, az alkalmazott gyógytorna-kezelés teljes körű motoros tevékenységekre terjed ki, és összességében a műtét utáni felépülés a várt szerint halad.

A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a Gemelli-klinikán lábadozó pápa „újraindította munkatevékenységét”.

Matteo Bruni az újságíróknak adott tájékoztatáson elmondta, hogy a kedden megoperált XIV. Leó eddig nem fogadott látogatót.

Amiként szerdán, a pápa csütörtök délben is misét koncelebrált a kórterméhez közeli szobában kialakított kápolnában.

Korábbi bejelentés szerint az egyházfőnek a műtéttől számított egy hétig kórházban kell maradnia. Hivatalos programjait október 20-ig lemondták.

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