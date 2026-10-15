Lángolt az oktatási minisztérium épülete, elvadulnak a diáktüntetések Albániában

Tüntetők ezrei tiltakoztak szerdán Tiranában a minisztérium épülete előtt a rossz oktatási körülmények és az országot sújtó korrupció miatt. A Reuters hírügynökség felvételei szerint a megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a fém korlátokat a járda mellett, és feldöntöttek kukákat. Két tüntető az oktatási minisztériumba egy falon átmászva fáklyákat dobott tüzet okozva ezzel. Az egyik ablakból fekete füstöt lehetett látni, a lángokat azonban a tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltaniuk.

A Raiffeisen Bank egyik helyi fiókjában is tűz ütött ki.

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal próbálta szétoszlatni a tömeget.

A tüntetők Edi Rama kormányfő lemondását is követelték.

A demonstrálók a pénzügyminisztériumhoz is elindultak, betörték az épület ajtajait, és néhányuknak sikerült rövid időre bejutni az épületbe. Miután a rendőrség kiszorította őket az épületből, a kormányfő hivatala felé vették az irányt, és kövekkel dobálták meg azt.

Már a keddi megmozdulások is erőszakba torkolltak. A tiltakozók aznap behatoltak Tirana polgármesteri hivatalába, ahol tüzet gyújtottak, de más épületekben is károkat okoztak. A rendőrség szerint tíz embert állítottak elő. Az egészségügyi tárca közleménye szerint hat rendőr, nyolc tüntető, három újságíró és két járókelő szorult orvosi ellátásra. A rendőrség közölte, hogy a rendvédelmi szervek tagjait maszkos emberek kövekkel, tűzijátékkal és gyújtópalackokkal dobálták meg.

Ez volt eddig a leghevesebb megnyilvánulása a májusban indult korrupcióellenes tüntetéshullámnak, amely egyre nagyobb kihívást jelent Edi Rama miniszterelnök kormányának.

Albana Kociu kormányfőhelyettes a Facebookon ítélte el a történteket. „Tüntetni legitim jog, de nem szabad erőszak, a város lerombolása vagy az út kellős közepén folytatott csúnya összetűzések ürügyéül használni” – írta. „Felszólítom a tüntetőket és minden egyes tisztességes állampolgárt, aki hisz a tüntetéshez való jogban, hogy tartózkodjanak az erőszaktól és a vandalizmustól!” – fűzte hozzá.

A diáktüntetések szervezői a megmozdulásokat az egyetemeken kialakult állapotokkal, a megnövekedett oktatási költségekkel és a diploma megszerzését követően az elhelyezkedési kilátásokkal, illetve az általuk kifogásolt állami támogatások rendszerével indokolták.

Az EU tiranai képviselete aggodalmát fejezte ki az erőszak elmérgesedése miatt az uniós tagjelölt országban és nyugalomra intette a feleket. Hangsúlyozta egyben, hogy az esetleges rendőri túlkapásokat a tüntetők, illetve újságírók ellen haladéktalanul ki kell vizsgálni.

A zavargások azon szélesebb körű megmozdulási hullámba illeszkednek, amely az oktatás és a életkörülmények miatt söpör végig Európán.

Franciaországban a középiskolások hetek óta tüntetnek és blokádokat szerveznek az iskolák előtt, több tanárt és jobb felszereltséget követelve és azzal érvelve, hogy a romló állapotú iskolaépületek és a túlzsúfolt tantermek aláássák az oktatás színvonalát.