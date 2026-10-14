Rendőrök foglalták el a legfőbb ellenzéki televízió székházát Törökországban

Behatolt szerdán a török rendőrség a Halk TV nevű, ellenzéki televíziós társaság isztambuli székházába, az intézkedés nyomán az adást megszakították – derült ki a magánkézben lévő Halk TV X-en közzétett bejegyzéséből.
A közösségi oldalon közzétett videofelvételen Suat Oktas, a Halk TV főszerkesztője látható, a televízió felügyeletére frissen kijelölt kormánymegbízottat próbálja meggyőzni, hogy ne szakítsák félbe az adást.
Törvénytelenség zajlik – szögezte le Oktas.
A televízió részéről azt közölték, több száz rendőr hatolt a székházba, amelyet – a házkutatás idejére – lezártak és nem engedélyezik a belépést idegeneknek.
Az adást reggel fél hétkor szakították meg, azóta előre felvett anyagokat sugároznak.
Az Új Párt ellenzéki pártot vezető Özgür Özel elítélte a rendőrségi akciót, amellyel szerinte a kormány azt igyekszik megakadályozni, hogy az emberek hírekhez jussanak.
„Hajnali razzia egy televíziónál, felügyelő kijelölése; csak diktátorok művelnek ilyet” – szögezte le az X-en.
A hatóságok az ügyben egyelőre nem adtak ki közleményt, emberi jogi csoportok és nyugati országok azonban többször bírálták Ankarát az emberi jogi helyzet romlása és a sajtószabadság leépítésére tett lépései miatt.
Két héttel korábban egy bíróság betiltotta a T24 nevű független török hírportált LMBT-propaganda terjesztése címén.