Kiderült, mennyi orosz pénzt adott eddig az EU Ukrajnának

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: a szerdai finanszírozás Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteinek kielégítését szolgálja, különös tekintettel a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra.

„Miközben Oroszország megrekedt a frontvonalakon, tovább fokozza az ukrán civilek és infrastruktúra elleni kegyetlen légitámadásait. Európa rendíthetetlen támogatása minden eddiginél fontosabb ahhoz, hogy Ukrajna megvédhesse légterét és emberéleteket menthessen” – fogalmazott az elnök.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a 2026-2027-es időszakra szóló, ukrajnai támogatási hitelből előzetesen 60 milliárd eurót védelmi célokra, 30 milliárd eurót pedig költségvetési támogatásra különítettek el.

Az idei évben 28,3 milliárd euró folyósítását tervezik az ukrán védelmi ipari kapacitások támogatására. A védelmi célú hitelkeretből a következő hetekben további kifizetések várhatók.

A testület közölte: a katonai felszerelések mielőbbi kiszállítása különösen fontos az orosz invázió kezdete óta eltelt negyedik télre készülő Ukrajna számára, hogy fegyveres erői hatékonyabban védhessék a lakosságot és a városokat az orosz támadásokkal szemben.

A támogatások felhasználásáról Ukrajna változó szükségleteinek figyelembevételével döntenek, a kifizetések pedig előre meghatározott feltételekhez és ellenőrzési mechanizmusokhoz kötöttek.

A bizottság adatai szerint az Európai Unió és tagállamai 2022 óta összesen 231,5 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, amelyből 3,8 milliárd euró a befagyasztott orosz vagyoneszközök hozamából származott.