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Turisták az Iguazu-vízesésnél a brazíliai Foz de Iguazu-i nemzeti parkban 2025. december 21-én.MTI/EPA/EFE/Juan Pablo Pino
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Pablo Pino

Áradást okoz a valaha mért legerősebb El Niño, lezárták a világhírű turistalátványosságot

Infostart / MTI

Ideiglenesen lezárták az Iguazu-vízeséshez vezető utat Argentína északkeleti részén. A szakértők szerint a globális felmelegedés által is felerősített 2026–2027-es El Niño a valaha mért legerősebb lehet, de a vízhozam csökkenésével a természeti csodát kedden újra megnyitják a látogatók előtt.

Az El Niño-jelenség által kiváltott heves esőzések miatt le kellett zárni az Argentína és Brazília határán fekvő Iguazú-vízesést, a világ egyik legnagyobb és leglátványosabb vízesését. Az Iguazú Nemzeti Park vezetése hétfőn döntött a vízesés lezárásáról a turisták elől, miután a vízhozam meghaladta a másodpercenkénti 12 ezer köbmétert, ami hatszorosa a normál vízhozamnak.

Kedden azonban újra megnyitják az utat a természeti csodához, mivel fokozatosan csökken a vízhozam. A park argentin részét már 2023-ban és 2024-ben is ideiglenesen le kellett zárni az El Niño miatt. Augusztusban pedig a park vezetése óvintézkedésként lezárta a túraútvonal ezen szakaszát és lebontotta a gyaloghidakat. A meteorológusok szerint

a 2026–2027-es El Niño – amely globális szél- és csapadékváltozásokat, valamint kiszámíthatatlan időjárási viszonyokat okoz – minden bizonnyal a valaha mért legerősebb lesz.

A tudósok ma már úgy vélik, hogy az ember által okozott globális felmelegedés is hozzájárul az El Niño-jelenségek fokozódásához. Az argentin meteorológiai szolgálat közlése szerint a múlt hónapban Argentína partvidéki régiójában az átlagot meghaladó csapadék hullott, hasonlóan az erős El Niño-jelenségek idején tapasztaltakhoz.

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