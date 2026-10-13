Áradást okoz a valaha mért legerősebb El Niño, lezárták a világhírű turistalátványosságot

Az El Niño-jelenség által kiváltott heves esőzések miatt le kellett zárni az Argentína és Brazília határán fekvő Iguazú-vízesést, a világ egyik legnagyobb és leglátványosabb vízesését. Az Iguazú Nemzeti Park vezetése hétfőn döntött a vízesés lezárásáról a turisták elől, miután a vízhozam meghaladta a másodpercenkénti 12 ezer köbmétert, ami hatszorosa a normál vízhozamnak.

Kedden azonban újra megnyitják az utat a természeti csodához, mivel fokozatosan csökken a vízhozam. A park argentin részét már 2023-ban és 2024-ben is ideiglenesen le kellett zárni az El Niño miatt. Augusztusban pedig a park vezetése óvintézkedésként lezárta a túraútvonal ezen szakaszát és lebontotta a gyaloghidakat. A meteorológusok szerint

a 2026–2027-es El Niño – amely globális szél- és csapadékváltozásokat, valamint kiszámíthatatlan időjárási viszonyokat okoz – minden bizonnyal a valaha mért legerősebb lesz.

A tudósok ma már úgy vélik, hogy az ember által okozott globális felmelegedés is hozzájárul az El Niño-jelenségek fokozódásához. Az argentin meteorológiai szolgálat közlése szerint a múlt hónapban Argentína partvidéki régiójában az átlagot meghaladó csapadék hullott, hasonlóan az erős El Niño-jelenségek idején tapasztaltakhoz.