ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.87
usd:
327.05
bux:
142940.29
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BYD Seal típusú elektromos autó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kína: már meghaladja a 60 százalékot az új elektromos és hibrid autók aránya

Infostart / MTI

A kínai autópiacon szeptemberben rekordszintre, 61,6 százalékra nőtt az újenergia-meghajtású járművek (NEV) aránya az újautó-eladásokon belül, az arány immár harmadik hónapja haladja meg a 60 százalékot – közölte a kínai autógyártók szövetsége, a CAAM hétfőn.

Az első kilenc hónapban az újenergia-meghajtású járművek gyártása 12,483 millió darabra, értékesítése 12,472 millió darabra nőtt, mindkét mutató több mint 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Szeptemberben összesen 2,956 millió új gépjárművet adtak el Kínában, havi összevetésben 9 százalékos növekedéssel. Az újenergia-meghajtású (tisztán elektromos és hibrid) járművek értékesítése 1,823 millió darabot tett ki, éves alapon ez 13,6 százalékos bővülés.

A járműexport továbbra is gyorsan nőtt: szeptemberben 1,053 millió járművet exportáltak, 61,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebből 571 ezer volt NEV, több mint kétszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. A NEV-ek részesedése összes járműexporton belül negyedik hónapja meghaladta az 50 százalékot.

Január és szeptember között Kína 8,205 millió járművet exportált, köztük több mint 4 millió újenergia-meghajtású járművet, ami több mint kétszerese az előző év azonos időszaki szintnek.

A CAAM szerint az export erőteljes növekedése az ágazat alkalmazkodóképességét mutatja a kedvezőtlen külső környezet ellenére, miközben a belföldi kereslet új növekedési forrásai fokozatosan erősödnek. A szervezet várakozása szerint az autóipar a negyedik negyedévben is stabil teljesítményt nyújt majd.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kína: már meghaladja a 60 százalékot az új elektromos és hibrid autók aránya

kína

hibrid autó

autópiac

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna: ezért örül a magyar kormány

Ukrajna: ezért örül a magyar kormány

Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt – jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn. A fejleményekről Magyar Péter miniszterelnök is hírt adott.
 

Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

Megtette Ukrajna, amit Magyarország kért, kezdődhetnek az uniós tárgyalások

„Mini diktátor”, „az első gyanúsított”, „ÁVH” – reakciók Magyar Péter felszólalására

„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter a parlamentben

Felfüggesztve – Részletesebb vizsgálat alá vetik a vadászó tiszás ügyét

Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot szárnyalt az OTP, feszült a helyzet a kötvénypiacokon

Nagyot szárnyalt az OTP, feszült a helyzet a kötvénypiacokon

A múlt héten tovább fokozódtak a kötvénypiaci aggodalmak, miután az Egyesült Államok mellett Franciaország államadósságának helyzete is egyre nagyobb figyelmet kapott a befektetőktől. Hétfő reggel az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgások látszanak, Európában viszont emelkedéssel indul a hét. Az Egyesült Államokban a Columbus Day miatt a kötvénypiac zárva tart, a részvénypiacokon azonban a megszokott rend szerint zajlik majd a kereskedés. Idehaza a pénteki több mint 6 százalékos plusz után tovább folytatódik az OTP emelkedése. A befektetői aggodalmakat úgy tűnik egyelőre képes eloszlatni a bejelentett részvényvisszavásárlás.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, hol nyaraltak a magyarok augusztusban: elképesztő növekedés ezen a tengerparti helyen

Kiderült, hol nyaraltak a magyarok augusztusban: elképesztő növekedés ezen a tengerparti helyen

A legfontosabb küldőpiac továbbra is Németország, ahonnan az érkezők 6,3 millió vendégéjszakája a teljes külföldi forgalom több mint negyedét tette ki.

BBC
Business Sport Travel Science
On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

Yemen's entrenched civil war is now impossible to ignore. But in operating rooms in its port city of Aden, geopolitics feels remote.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 21:16
Új területen remekel a ChatGPT: a hamisításban
2026. október 12. 20:35
Támadják Donald Trump orosz terveit
×
×