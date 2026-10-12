Kína: már meghaladja a 60 százalékot az új elektromos és hibrid autók aránya

Az első kilenc hónapban az újenergia-meghajtású járművek gyártása 12,483 millió darabra, értékesítése 12,472 millió darabra nőtt, mindkét mutató több mint 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Szeptemberben összesen 2,956 millió új gépjárművet adtak el Kínában, havi összevetésben 9 százalékos növekedéssel. Az újenergia-meghajtású (tisztán elektromos és hibrid) járművek értékesítése 1,823 millió darabot tett ki, éves alapon ez 13,6 százalékos bővülés.

A járműexport továbbra is gyorsan nőtt: szeptemberben 1,053 millió járművet exportáltak, 61,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebből 571 ezer volt NEV, több mint kétszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. A NEV-ek részesedése összes járműexporton belül negyedik hónapja meghaladta az 50 százalékot.

Január és szeptember között Kína 8,205 millió járművet exportált, köztük több mint 4 millió újenergia-meghajtású járművet, ami több mint kétszerese az előző év azonos időszaki szintnek.

A CAAM szerint az export erőteljes növekedése az ágazat alkalmazkodóképességét mutatja a kedvezőtlen külső környezet ellenére, miközben a belföldi kereslet új növekedési forrásai fokozatosan erősödnek. A szervezet várakozása szerint az autóipar a negyedik negyedévben is stabil teljesítményt nyújt majd.