Több mint 1 millió eurót sikkasztott el az északmacedón állami lottó két vezetője

A nyomozás az állami lottótársaság pénzügyi és számviteli részlegének korábbi igazgatója, valamint a pénzügyi ügyekért felelős vezető ellen folyik. A két nőt hivatali sikkasztással gyanúsítják, a rendőrség pedig üzleti könyvek meghamisítása vagy megsemmisítése miatt is feljelentést tett ellenük.

A nyomozó hatóság szerint a gyanúsítottak 2024 folyamán követték el a bűncselekményt. A gyanú szerint az állami lottó saját értékesítőhelyein keletkezett napi bevételből, valamint a vállalat bankszámláiról sajátítottak el pénzt jogtalanul.

A pénzhiány leplezése érdekében a feltételezések szerint pénzt utaltak át a társaság különböző bankszámlái között, valótlan pénzügyi tranzakciókat tüntettek fel, valamint hamis pénzügyi és számviteli dokumentumokat készítettek és használtak. A könyvelésben fiktív pénztári kifizetéseket is rögzítettek, így próbálták elfedni a hiányzó összegeket.

A hatóságok a házkutatások során eredeti számviteli dokumentumokat, mobiltelefonokat, laptopokat, USB-adathordozókat, külső merevlemezeket és más elektronikus eszközöket foglaltak le.

A nyomozók emellett készpénzt, aranyat és arany ékszereket, Swarovski-ékszereket, nagy értékű órákat, valamint Hermes, Louis Vuitton és Dior márkájú luxustáskákat is találtak. Az egyik átvizsgált ingatlan melletti udvarban pedig kidobott dokumentumokra bukkantak, amelyek a hatóság szerint kapcsolatban állhatnak az üggyel.

A két gyanúsítottat őrizetbe vették. A szkopjei ügyészség előzetes letartóztatásukat kérte, mert álláspontja szerint fennáll a szökés, a bizonyítékok elrejtésének vagy megsemmisítésének, a tanúk befolyásolásának, illetve a bűncselekmény megismétlésének veszélye.