A Médiatanács élére pályázók közül hetet hallgatnak meg szerdán

A Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság elnöke, Hantosi István (Tisza) a szerdai ülés kezdetén elmondta: tizenegy pályázót hallgatnak meg. Az érintettek öt percben bemutatkozhatnak, ismertethetik vezetői koncepciójukat, majd 15-15 perc lesz a kérdések feltételére, illetve a válaszadásra.

A bizottság szerdán - sorrendben - Gerentsér Imrét, Jamriskó Tamást, Kajzinger Ervint, Kaszó Klárát, Komár Istvánt, Németh Gábor Sándort és Rébeli-Szabó Ferencet hallgatja meg.

A testület pontozza a jelölteket, majd a művelődési bizottság elé terjeszti, kit javasol a Médiatanács élére.

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve.