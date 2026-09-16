Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban, a maradványok nagy területen szóródtak szét

A drón mindössze egy kilométerre a Bundeswehr wunstorfi légibázisától zuhant le – közölte a Bild.

A nyomozók hétfőn bukkantak rá a drón darabjaira, amely egy nyílt, lakatlan területen csapódott be. Mivel nagy kiterjedésben szóródtak szét a maradványok, ezért jelentős rendőri erőket vezényeltek a helyszínre, és jelenleg is kutatnak a roncsok után. Az alsó-szászországi tartományi bűnügyi hivatal (LKA) rámutatott, jelenleg nincs veszélyben a lakosság.

Ugyanakkor az még nem világos, hogy honnan származik a drón. A nyomozók jelezték, további darabokat szeretnének gyűjteni, majd bevizsgálni azokat. Ezt követően tudnak részletes tájékoztatást adni a lezuhanás körülményeiről – számolt be e történtekről az index.hu.