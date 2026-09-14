Finnország csatlakozik a nukleáris elrettentést szolgáló francia kezdeményezéshez

Párizs márciusban szorosabb együttműködést ajánlott európai szövetségeinek saját nukleáris elrettentése hitelességének erősítésére, válaszul az európai biztonsági helyzetre, illetve Donald Trump amerikai elnöknek az Egyesült Államok európai biztonsági elkötelezettségével kapcsolatos aggályaira. A kezdeményezés egyebek között közös hadgyakorlatokat, illetve nukleáris fegyverek hordozására képes rendszerek rövid távú állomásoztatását foglalja magában a szövetséges országok területén.

Emellett szorosabb konzultációk is szerepelnek a tervben, ugyanakkor az amerikaihoz fogható hivatalos nukleáris védőernyőt nem biztosít a kezdeményezés.

Párizs és Helsinki közös közleményben tudatta, hogy az elkövetkező hónapokban közös irányítócsoportot hoznak létre az együttműködés megvalósítására.

Alexander Stubb finn elnök az X-en arról írt, hogy

„a kezdeményezés elsődlegesen Európa biztonságának erősítéséről szól. Alátámasztja Európa felelősségét saját biztonságáért és segít elejét venni az eszkalációnak”

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy mindez nem helyettesíti, hanem mindössze kiegészíti és erősíti a NATO nukleáris elrettentését. Stubb rávilágított arra is, hogy Finnország nem tervez békeidőkben atomfegyvereket állomásoztatni területén.

Macron már korábban is leszögezte, hogy

a nukleáris fegyverek bevetéséről szóló döntés minden esetben a francia elnök kezében marad.

A kezdeményezéshez eddig Németország, Nagy-Britannia, Lengyelország, Hollandia, Belgium, Görögország, Svédország, Dánia és Norvégia csatlakozott.

Nagy-Britannia mellett Franciaország az egyetlen nyugat-európai ország, amely atomfegyverekkel rendelkezik.