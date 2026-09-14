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Alexander Stubb finn elnök sajtótájékoztatót tart a Finnország és Észtország között megsérült EstLink 2 energiakábellel kapcsolatban Helsinkiben 2024. december 27-én. A Finn-öbölben, a Finnország és Észtország között húzódó EstLink 2 energiakábel december 25-én rongálódott meg. A finn hatóságok feltartóztatták a Cook-szigetek zászlaja alatt hajózó Eagle S nevű tankert és átvették irányítását, miután szakértők szerint a tanker horgonya okozhatta villamosvezetéken keletkezett károkat. A helyreállítás jövő augusztusig is eltarthat.
Nyitókép: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt

Finnország csatlakozik a nukleáris elrettentést szolgáló francia kezdeményezéshez

Infostart / MTI

A francia nukleáris elrettentés kiterjesztését szolgáló kezdeményezéshez (Forward Nuclear Deterrence Initiative) Finnország is – csatlakozik közölte hétfőn az Elysée-palota.

Párizs márciusban szorosabb együttműködést ajánlott európai szövetségeinek saját nukleáris elrettentése hitelességének erősítésére, válaszul az európai biztonsági helyzetre, illetve Donald Trump amerikai elnöknek az Egyesült Államok európai biztonsági elkötelezettségével kapcsolatos aggályaira. A kezdeményezés egyebek között közös hadgyakorlatokat, illetve nukleáris fegyverek hordozására képes rendszerek rövid távú állomásoztatását foglalja magában a szövetséges országok területén.

Emellett szorosabb konzultációk is szerepelnek a tervben, ugyanakkor az amerikaihoz fogható hivatalos nukleáris védőernyőt nem biztosít a kezdeményezés.

Párizs és Helsinki közös közleményben tudatta, hogy az elkövetkező hónapokban közös irányítócsoportot hoznak létre az együttműködés megvalósítására.

Alexander Stubb finn elnök az X-en arról írt, hogy

„a kezdeményezés elsődlegesen Európa biztonságának erősítéséről szól. Alátámasztja Európa felelősségét saját biztonságáért és segít elejét venni az eszkalációnak”

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy mindez nem helyettesíti, hanem mindössze kiegészíti és erősíti a NATO nukleáris elrettentését. Stubb rávilágított arra is, hogy Finnország nem tervez békeidőkben atomfegyvereket állomásoztatni területén.

Macron már korábban is leszögezte, hogy

a nukleáris fegyverek bevetéséről szóló döntés minden esetben a francia elnök kezében marad.

A kezdeményezéshez eddig Németország, Nagy-Britannia, Lengyelország, Hollandia, Belgium, Görögország, Svédország, Dánia és Norvégia csatlakozott.

Nagy-Britannia mellett Franciaország az egyetlen nyugat-európai ország, amely atomfegyverekkel rendelkezik.

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Kezdőlap    Külföld    Finnország csatlakozik a nukleáris elrettentést szolgáló francia kezdeményezéshez

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