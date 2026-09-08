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Nyitókép: Narendra Sresztha

Nepál – Így tudunk most segíteni az UNICEF-en keresztül

Infostart / InfoRádió

84 tonna létfontosságú humanitárius segélyszállítmány érkezett repülőgéppel az Európai Unió támogatásával a nepáli fővárosba, Katmanduba a villámárvíz áldozatainak a megsegítésére. Az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója, Mészáros Antónia az InfoRádióban elmondta, a szállítmánynak köszönhetően rengeteg gyermeknek tudnak egészségügyi ellátást nyújtani az országban, azonban továbbra is szükség van az emberek adományaira a humanitárius munka folytatásához.

Ilyen vészhelyzetben, mint ami most Nepálban kibontakozott a villámárvizek nyomán, a fertőzés veszélye megugrik, ezt kell kezelni és megelőzni elsősorban Mészáros Antónia, az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója szerint, aki az InfoRádióban elmondta, nagyon fontos, hogy biztonságos ivóvízhez jussanak a családok, inni és tisztálkodni tudjanak, és minden egyéb higiéniai létesítmény rendelkezésre álljon mert nagyon terjednek ilyenkor a betegségek.

Például már most felütötte a fejét az a fajta vizes sasmenés, amiben egy egyébként akár alultáplált gyermek, amilyenből most hirtelen sok lett, akár bele is halhat.

Az UNICEF ilyenkor orvosi sátrakat biztosít, illetve olyan helyeket, ahol a gyerekek biztonságban lehetnek, akár még a gyerekkorukat is megélhetik még akkor is, ha az otthonuk és az iskolájuk is adott esetben odaveszett, kórházak és minden felszerelés, ingóság is odalett.

Informális oktatást is biztosít az UNICEF, amennyire lehet, az alultáplált gyerekek pedig úgynevezett terápiás élelmiszert kaphatnak, hogy visszatérhessenek a kritikus állapotból.

A szállítmányokban egyébként, köszönhetően az UNICEF 60 éves ottani rutinjának, rengeteg minden szükséges dolog van, előre elhelyezett vészhelyzeti tartalékok és készletek, így már a tragédia utáni 24 órában is sokat tudtak segíteni, valamennyire sikeres volt a mozgósítás is, hiszen nem Európából vagy Amerikából kellett odaküldeni a repülőgépet, a szaktudás közel volt.

Az UNICEF magyarországi szervezete adománygyűjtést is indított a nepáli gyermekek megsegítésére, pár száz vagy pár ezer forint is segítség már:

  • 4 ezer forintból már egy újszülött is ellátható sok olyan felszereléssel, amitől megmenthető az élete
  • néhány tízezer forintos segítséggel már eggyel több egészségügyi sátor állhat
  • pár százezer forintból 2500 ember gyors egészségügyi ellátása is megoldható
  • ami nagyon kell: ivóvíz, élelmiszer, gyógyszer, eü-ellátáshoz szükséges eszközök, oktatási felszerelések, pszichoszociális támogatás, mivel a gyerekek egy része elvesztette a szüleit, családtagjait, rengetegféle trauma keletkezett.

ITT LEHET SEGÍTENI.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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