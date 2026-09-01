Több tízezer doboznyi sört loptak el, a teherautóval együtt

Két rablási akciót hajtottak végre azok a tolvajok, akik valószínűleg mindent alaposan megterveztek az Egyesült Államokban. Egy kaliforniai sörfőzdét szemeltek ki maguknak.

A bűntények augusztus 17-én történtek. Az első adag, 45 ezer dollárt érő adagot meg kézbesíteni kellett volna, a szállítmány elindult, de sosem érkezett meg. A másik, 25 ezer dolláros szállítmányt pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból – számolt be róla a telex.hu.

Egy Instagram-posztban azt írták:

„Üzenjük a tolvajnak: nem hibáztatunk, ha a barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi Pabst söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá.”

A sörfőzde közölte: nem tesznek le az eltűnt sörökről, ezért egy felszólítást írtak, hogy hozzák vissza a sört, a nyomravezetőknek pedig jutalmat ajánlanak.