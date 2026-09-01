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Sör illusztráció
Nyitókép: pexels.com

Több tízezer doboznyi sört loptak el, a teherautóval együtt

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Egy kaliforniai sörfőzde alaposan megjárta. Az ellopott, mintegy 18 ezer liternyi amerikai lager nagyjából 70 ezer dollárt érhet, ami több mint 22 millió forintnak felel meg.

Két rablási akciót hajtottak végre azok a tolvajok, akik valószínűleg mindent alaposan megterveztek az Egyesült Államokban. Egy kaliforniai sörfőzdét szemeltek ki maguknak.

A bűntények augusztus 17-én történtek. Az első adag, 45 ezer dollárt érő adagot meg kézbesíteni kellett volna, a szállítmány elindult, de sosem érkezett meg. A másik, 25 ezer dolláros szállítmányt pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból – számolt be róla a telex.hu.

Egy Instagram-posztban azt írták:

„Üzenjük a tolvajnak: nem hibáztatunk, ha a barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi Pabst söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá.”

A sörfőzde közölte: nem tesznek le az eltűnt sörökről, ezért egy felszólítást írtak, hogy hozzák vissza a sört, a nyomravezetőknek pedig jutalmat ajánlanak.

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