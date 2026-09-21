Így változott a homoszexualitás elfogadottsága a holland fiatalok körében

Az NlTimes hírportál azt írta, a 11 és 16 év közötti holland fiatalok körében végzett felmérés szerint a fiúk 23 százaléka viszonyul elfogadóan a homoszexualitáshoz, míg 2021-ben arányuk még mintegy 40 százalék volt. A lányok körében 78 százalékról 51 százalékra csökkent a pozitívan vélekedők aránya.

A tanulmány során több mint hétezer diáknak kellett válaszolnia arra, mi a véleményük két azonos nemű ember közötti érzelmi kapcsolat nyilvános kifejezéséről, illetve szexuális orientációjuk nyilvános felvállalásáról. A középiskolások 45 százaléka vélte úgy, hogy az azonos neműekhez való vonzódás felvállalása elfogadható.

Az elfogadás mértéke az iskolatípussal is összefügg: a szakmunkásképzést nyújtó oktatási intézményekben az átlagosnál negatívabb véleményeket mértek. A migrációs hátterű gyerekek a vizsgálat szerint körülbelül 9 százalékkal szintén negatívabban viszonyultak a homoszexualitáshoz, mint a Hollandiában született társaik.

Az LMBT-közösség jogaiéért fellépő COC Netherlands szervezet aggasztónak nevezte a kutatás eredményeit. A szervezeti sürgeti a kormányt, hogy tegyen lépéseket a homoszexualitás fiatalok körében történő elfogadásának előmozdítása érdekében.

Gonneke Stevens, az Utrechti Egyetem társadalom- és viselkedéstudományi professzora, a holland kutatócsoport vezetője ugyancsak aggodalmát fejezte ki, és felhívta a figyelmet arra is, hogy több évtizednyi növekvő elfogadottság után az utóbbi években a társadalom vezető személyiségei, köztük politikusok is egyre inkább megkérdőjelezik a szexuális sokszínűséget. A professzor szerint egyértelmű összefüggés van az elmélyülő intolerancia és a közösségi médiában megjelenő olyan trendek között, amelyek platformot biztosítanak a nőkkel és a melegekkel kapcsolatos agresszív és diszkriminatív üzeneteknek.

Rob Jetten, Hollandia nyíltan homoszexuális kormányfője "sokkolónak" nevezte a kutatás eredményeit. Bejelentette, hogy mivel a közösségi média befolyása óriási, kormánya meg fogja vizsgálni, hogyan ösztönözheti fellépésre a közösségi médiát működtető vállalatokat a fiatalokra károsnak ítélt tartalmakkal szemben.