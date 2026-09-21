ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.72
usd:
315.47
bux:
152996.63
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felvonulók egy városi Pride-felvonuláson.
Nyitókép: Unsplash

Így változott a homoszexualitás elfogadottsága a holland fiatalok körében

Infostart / MTI

Jelentősen csökkent a homoszexualitás elfogadottsága a holland fiatalok körében az elmúlt négy évben, különösen a fiúk esetében - derült ki az Utrechti Egyetem és a Trimbos mentális egészséggel és addiktológiával foglalkozó intézet kutatásából

Az NlTimes hírportál azt írta, a 11 és 16 év közötti holland fiatalok körében végzett felmérés szerint a fiúk 23 százaléka viszonyul elfogadóan a homoszexualitáshoz, míg 2021-ben arányuk még mintegy 40 százalék volt. A lányok körében 78 százalékról 51 százalékra csökkent a pozitívan vélekedők aránya.

A tanulmány során több mint hétezer diáknak kellett válaszolnia arra, mi a véleményük két azonos nemű ember közötti érzelmi kapcsolat nyilvános kifejezéséről, illetve szexuális orientációjuk nyilvános felvállalásáról. A középiskolások 45 százaléka vélte úgy, hogy az azonos neműekhez való vonzódás felvállalása elfogadható.

Az elfogadás mértéke az iskolatípussal is összefügg: a szakmunkásképzést nyújtó oktatási intézményekben az átlagosnál negatívabb véleményeket mértek. A migrációs hátterű gyerekek a vizsgálat szerint körülbelül 9 százalékkal szintén negatívabban viszonyultak a homoszexualitáshoz, mint a Hollandiában született társaik.

Az LMBT-közösség jogaiéért fellépő COC Netherlands szervezet aggasztónak nevezte a kutatás eredményeit. A szervezeti sürgeti a kormányt, hogy tegyen lépéseket a homoszexualitás fiatalok körében történő elfogadásának előmozdítása érdekében.

Gonneke Stevens, az Utrechti Egyetem társadalom- és viselkedéstudományi professzora, a holland kutatócsoport vezetője ugyancsak aggodalmát fejezte ki, és felhívta a figyelmet arra is, hogy több évtizednyi növekvő elfogadottság után az utóbbi években a társadalom vezető személyiségei, köztük politikusok is egyre inkább megkérdőjelezik a szexuális sokszínűséget. A professzor szerint egyértelmű összefüggés van az elmélyülő intolerancia és a közösségi médiában megjelenő olyan trendek között, amelyek platformot biztosítanak a nőkkel és a melegekkel kapcsolatos agresszív és diszkriminatív üzeneteknek.

Rob Jetten, Hollandia nyíltan homoszexuális kormányfője "sokkolónak" nevezte a kutatás eredményeit. Bejelentette, hogy mivel a közösségi média befolyása óriási, kormánya meg fogja vizsgálni, hogyan ösztönözheti fellépésre a közösségi médiát működtető vállalatokat a fiatalokra károsnak ítélt tartalmakkal szemben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Így változott a homoszexualitás elfogadottsága a holland fiatalok körében

hollandia

homoszexuális

fiatalok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Tusk: Moszkva drónokkal és más fegyverekkel tesztelheti a NATO reakcióját a támadásra

Donald Tusk: Moszkva drónokkal és más fegyverekkel tesztelheti a NATO reakcióját a támadásra
A lengyel kormányfő szerint Moszkva rövid időn belül drónokkal vagy rakétákkal tesztelheti, mit lép a NATO, ha ilyen fegyverek hatolnak be a területére. Donald Tusk ezt hírszerzési forrásokra alapozta, és ebben támogatta Emmanuel Macron francia elnök is. A felek közben súlyos csapásokat mértek egymásra a hétvégén. A balti államok vezetői ugyanakkor figyelmeztettek a megnyilatkozásokkal kapcsolatban.
Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

A brit George Russell szinte már csak a matematikában bízhat csapattársa, az éllovas olasz Kimi Antonelli ellen – mondta a Forma–1-es szezon végső esélyeiről Kiss Norbert szakkommentátor, egyébként pedig hétszeres Európa-bajnok kamionos az InfoRádió Aréna című műsorában. A magyar versenyző már a hétvégén Franciaországban megszerezheti nyolcadik Eb-címét, erről is beszélt.
VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Ukrajna meglepetésének adott hangot a magyar miniszterelnök szükségtelenül konfrontatív nyilatkozatai miatt, és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az "orbanizmus" jegyében zajló obstrukció jellemez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

Túl nagyra nőtt a leander, és nem fér be a téli helyére? Ismerd meg a hatékony őszi metszés és átültetés trükkjeit, hogy a növényed épségben vészelje át a hideget.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

The BBC's Frank Gardner speaks to some of those who have fled the war by crossing the Red Sea to Djibouti.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 22:14
Az INA új finomítót állított üzembe Rijekában
2026. szeptember 21. 21:14
Jelentős hiányosságra hívta fel a figyelmet az Európai Számvevőszék a kiberbiztonság kérdésében
×
×