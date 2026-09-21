ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.72
usd:
315.47
bux:
152996.63
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aratás, kombájn, mezőgazdasági munkagép.
Nyitókép: Pixabay

Magosz: nem segít a gazdákon a gázolaj-támogatás

Infostart / MTI

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint nem segít érdemben a gázolaj-támogatás a gazdáknak, ezért a kormánynak újabb intézkedésekről kell döntenie.

A szervezet hétfői közleményében azt írta: a gazdáknak járó jövedékiadó-kedvezmény a kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A havi 5 ezer forint ugyancsak jelentéktelen támogatás, és nem vonatkozik sem a kisteherautókra, sem a traktorokra, noha ezek mind az őstermelők, egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszközei.

A Magosz újabb kormányzati intézkedéseket sürget arra hivatkozva, hogy a mezőgazdaság energiaintenzív ágazat. Közleményük szerint most az a legfontosabb, hogy dönteni kell a 16,6 millió euró összegű uniós válságtámogatás lehívásáról, és ehhez a lehető legnagyobb mértékű, 200 százalékos tagállami kiegészítést kell biztosítani.

A gázolaj-támogatásról szóló, múlt héten hatályba lépett jogszabály-módosítás külön rendelkezést tartalmaz a mezőgazdasági termelők jövedéki adójára vonatkozóan. A gazdák 2026 végéig a mezőgazdasági felhaszálású gázolaj árából a jövedéki adó összegét visszaigényelhetik a törvényi mennyiséghatárig.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magosz: nem segít a gazdákon a gázolaj-támogatás

gázolaj

magosz

gazdák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Tusk: Moszkva drónokkal és más fegyverekkel tesztelheti a NATO reakcióját a támadásra

Donald Tusk: Moszkva drónokkal és más fegyverekkel tesztelheti a NATO reakcióját a támadásra
A lengyel kormányfő szerint Moszkva rövid időn belül drónokkal vagy rakétákkal tesztelheti, mit lép a NATO, ha ilyen fegyverek hatolnak be a területére. Donald Tusk ezt hírszerzési forrásokra alapozta, és ebben támogatta Emmanuel Macron francia elnök is. A felek közben súlyos csapásokat mértek egymásra a hétvégén. A balti államok vezetői ugyanakkor figyelmeztettek a megnyilatkozásokkal kapcsolatban.
Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

A brit George Russell szinte már csak a matematikában bízhat csapattársa, az éllovas olasz Kimi Antonelli ellen – mondta a Forma–1-es szezon végső esélyeiről Kiss Norbert szakkommentátor, egyébként pedig hétszeres Európa-bajnok kamionos az InfoRádió Aréna című műsorában. A magyar versenyző már a hétvégén Franciaországban megszerezheti nyolcadik Eb-címét, erről is beszélt.
VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Ukrajna meglepetésének adott hangot a magyar miniszterelnök szükségtelenül konfrontatív nyilatkozatai miatt, és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az "orbanizmus" jegyében zajló obstrukció jellemez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

Túl nagyra nőtt a leander, és nem fér be a téli helyére? Ismerd meg a hatékony őszi metszés és átültetés trükkjeit, hogy a növényed épségben vészelje át a hideget.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

The BBC's Frank Gardner speaks to some of those who have fled the war by crossing the Red Sea to Djibouti.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 21:54
Közzétették a Miniszterelnökség május óta megkötött szerződéseinek listáját
2026. szeptember 21. 21:34
Külügyminisztérium: Magyarország figyelemmel kíséri a Kárpáti Nyolcak alakulását
×
×