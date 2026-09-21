Magosz: nem segít a gazdákon a gázolaj-támogatás

A szervezet hétfői közleményében azt írta: a gazdáknak járó jövedékiadó-kedvezmény a kiemelkedően magas, literenként 709 forintos átlagár mellett mindössze 14 forint, de ez sem jár például belterületi földterületek után és az állattartók telepi fogyasztására. A havi 5 ezer forint ugyancsak jelentéktelen támogatás, és nem vonatkozik sem a kisteherautókra, sem a traktorokra, noha ezek mind az őstermelők, egyéni vállalkozók elsődleges munkaeszközei.

A Magosz újabb kormányzati intézkedéseket sürget arra hivatkozva, hogy a mezőgazdaság energiaintenzív ágazat. Közleményük szerint most az a legfontosabb, hogy dönteni kell a 16,6 millió euró összegű uniós válságtámogatás lehívásáról, és ehhez a lehető legnagyobb mértékű, 200 százalékos tagállami kiegészítést kell biztosítani.

A gázolaj-támogatásról szóló, múlt héten hatályba lépett jogszabály-módosítás külön rendelkezést tartalmaz a mezőgazdasági termelők jövedéki adójára vonatkozóan. A gazdák 2026 végéig a mezőgazdasági felhaszálású gázolaj árából a jövedéki adó összegét visszaigényelhetik a törvényi mennyiséghatárig.