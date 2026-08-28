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Nyitókép: Unsplash

Újabb fejlemények a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem elleni gyújtogatási kísérlet ügyében

Infostart / MTI

Az eperjesi (Presov) járási bíróság egy ukrán és egy lett állampolgárt helyezett vizsgálati fogságba csütörtökön annak a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen tervezett gyújtogatási kísérletnek az ügyében, amelynek meghiúsításáról a hét elején számoltak be a szlovák hatóságok.

A két letartóztatott külföldi ellen megrendelésre, bűnrészességben elkövetett általános veszélyeztetés miatt indítottak eljárást a szlovák hatóságok - jelentette az ügyben illetékes eperjesi bíróságra hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A Reuters jelentése szerint az ügy harmadik gyanúsítottját,

egy 26 éves lett férfit európai elfogatóparancs alapján már korábban a németországi Hamburgban őrizetbe vették, ő jelenleg a kiadatási kérelem alapján indított eljárásban várható döntésre vár.

A szlovák hatóságok közlése szerint a meghiúsított gyújtogatási kísérlet egy kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen irányult volna, annak tervét a szlovák titkosszolgálat (SIS) és a katonai hírszerzés operatív információi alapján, az eperjesi kerületi rendőrség közreműködésével sikerült leleplezni, illetve szervezőit elfogni. A tervezett gyújtogatási kísérlet, amennyiben az megvalósul, rendkívül jelentős anyagi károkat okozhatott volna, valamint a gyártóüzemben a támadás tervezett idején dolgozó mintegy 70 alkalmazott testi épségét is veszélybe sodorta volna. A gyártóüzem értékét több tízmillió euróra becsülték.

A gyújtogatási kísérlet tervezői elleni rendőrségi akció során

nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, egy kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet, valamint más eszközöket is lefoglaltak a hatóságok.

A tervezett támadás időpontjáról nem tett közzé információkat a rendőrség. Ugyanakkor az eperjesi kerületi ügyészség közlésére hivatkozva csütörtökön a Reuters azt írta: a támadásnak egy Ukrajnában alapított cég, a Skyeton gyártóüzeme volt a célpontja.

Bár a tervezett támadás elkövetőinek indítékáról mindezidáig hivatalos közlések nem kerültek napvilágra, és a letartóztatott személyek sem nevezték meg állítólagos megbízóikat, a brit Reuters egy neki küldött nyilatkozatra hivatkozva arról számolt be, hogy a tervezett támadásért egy magukat "Globális polgárok a háború ellen - 1984" nevet viselő csoport vállalt felelősséget. Ezt az állítást a szlovák belügyminisztérium nem kívánta kommentálni.

Az üggyel kapcsolatban Peter Pellegrini szlovák államfő a hárompárti szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártjának, a Hangnak (Hlas) a korábbi elnöke csütörtökön arra szólította fel a Robert Fico vezette kabinetet, hogy legközelebbi ülésén tűzze napirendre a tervezett támadás ügyét és a helyzetet "ne értékelje alul és foglalkozzon a további lehetséges támadások kockázataival".

Peter Pellegrini bejelentésére reagálva csütörtökön kiadott közleményében a szlovák országos rendőrfőkapitányság azt írta: a meghiúsított támadással összefüggésben a biztonság szintjét erősítendő "elvárható megelőző intézkedéseket" foganatosítottak és az ügyet továbbra is intenzíven vizsgálják.

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Kezdőlap    Külföld    Újabb fejlemények a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem elleni gyújtogatási kísérlet ügyében

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