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Automatizálták a közlekedésfelügyeletet Észak-Macedóniában.
Nyitókép: KRESZváltozás/Facebook

Egészpályás letámadás a gyorshajtók ellen

Infostart

Teljesen automatizálták a közlekedésfelügyeletet Észak-Macedóniában: szigorú kamerák, azonnali bírságok és torlódások a határokon.

Aki az elmúlt hónapokban autóval indult útnak a Balkánon keresztül Görögország felé, az tapasztalhatta: Észak-Macedónia közútjain drasztikusan megváltoztak a játékszabályok.

A 2026 februárjában élesített, „Safe City” névre hallgató, teljesen automatizált közlekedés-ellenőrzési rendszer azóta az ország legfőbb közlekedésbiztonsági fegyverévé vált, nem kímélve sem a helyi, sem a külföldi autósokat – írja közösségi oldalán a KRESZváltozás.

Az észak-macedón hatóságok lépését a folyamatosan aggasztó közlekedési statisztikák és a magas baleseti számok kényszerítették ki. A helyi közlekedési kultúrában korábban mindennaposnak számító gyorshajtás visszaszorítása érdekében a döntéshozók egy olyan, emberi beavatkozást nem igénylő rendszert álmodtak meg, amely a nap 24 órájában szűri a szabályszegőket.

A kamerarendszereket stratégiai pontokon helyezték el. Lefedik Szkopje legforgalmasabb csomópontjait, Kumanovó és Tetovo főbb útjait, de ami a magyar utazók számára a legfontosabb: teljes felügyelet alatt állnak az országot átszelő főbb tranzitútvonalak:

- Corridor 10 (E-75-ös autópálya, Szerbia–Görögország irány): Az átlagsebesség és a pillanatnyi gyorshajtások szigorú mérése.

-Corridor 8 (Ohrid felé vezető főútvonalak): A veszélyes előzések és a sebességkorlátok figyelése.

A rendszer gerincét az automatikus rendszámfelismerő kamerák adják, amelyek nemcsak a szabályszegést rögzítik, hanem azonnal ellenőrzik a járművek műszaki érvényességét is a központi adatbázisban.

A macedón rendszer egyik legfontosabb sajátossága, hogy teljesen mindegy, milyen nemzetiségű rendszám van az autón. A szabálysértésről készült fotó és adatsor azonnal bekerül a központi adatbázisba, ami a nyári csúcsidőszakban komoly meglepetéseket okoz a turistáknak.

A szerb–macedón (Tabanovce) és a macedón–görög (Bogorodica) határátkelőkön a kilépő sávokban a rendszámfelismerő rendszerek azonnal összevetik az utasok adatait a fennmaradó, ki nem fizetett bírságokkal.

A büntetést a helyszínen köteles rendezni a határ átlépése előtt az autós. A hatóságok online portálokat is fenntartanak, ahol a külföldi autósok elektronikus úton, bankkártyával azonnal ki is fizethetik a bírságaikat.

A féléves mérleg alapján a baleseti statisztikák érezhető javulást mutatnak, a sofőröknek pedig érdemes maximálisan betartaniuk a sebességhatárokat az átutazás során.

Az észak-macedón belügyminisztérium hivatalos adatai szerint a „Safe City” rendszer februári indulásától augusztusig összesen több mint 310 000 szabálysértést rögzített.

A rögzített esetek közel felét külföldi rendszámú járművek követték el.

A legtöbb szabálysértést továbbra is a gyorshajtás jelenti, amelyet a piros lámpa figyelmen kívül hagyása, valamint a vezetés közbeni mobilhasználat és a biztonsági öv hiánya követ.

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